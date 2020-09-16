Националист Тесак найден мёртвым в челябинском СИЗО

Националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, найден мёртвым в следственном изоляторе в Челябинске. Об этом сообщили источники Лайфа в правоохранительных органах.

Тело Тесака нашли утром 16 сентября. В камере он был один. В челябинском СИЗО он находился временно — его этапировали из колонии в столичный следственный изолятор.

Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик пока не подтверждает, что его подзащитный покончил с собой. По его словам, данная информация нуждается в проверке. При этом он добавил, что Тесак находился в подавленном состоянии в последнее время.

Напомним, в конце 2018 года суд в Москве приговорил Марцинкевича к десяти годам колонии по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Были осуждены и его подельники. Они получили сроки от двух лет и одиннадцати месяцев до девяти лет колонии общего режима. Одного отпустили в связи с отбытием наказания.