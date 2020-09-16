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Пьяная "яжемать" устроила заезд с ребёнком в коляске по скейт-парку в Туле — видео

Автор ролика выразил надежду, что после его публикации женщину лишат родительских прав.

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Видео из соцсети

Тульские подростки сняли на видео неудачные попытки пьяной местной жительницы выполнить некие трюки в скейт-парке. Хуже всего то, что женщина использовала для этого коляску, в которой находился грудной ребёнок. В результате череды падений младенец несколько раз выпадал из коляски. Горе-мать пыталась успокоить плачущего малыша, но потом вновь принималась покорять трамплины и закономерно падала.

Правоохранительные органы начали проверку по факту появления видео. Они сообщили, что в ходе подобных "заездов" ребёнок получил телесные повреждения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении его матери.

Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям женщины по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

На Сахалине на видео попала яжемать, которая волочила ребёнка по земле. СК проводит проверку

Правоохранители устанавливают личности женщины и малыша.

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