Пьяная "яжемать" устроила заезд с ребёнком в коляске по скейт-парку в Туле — видео

Видео из соцсети

Тульские подростки сняли на видео неудачные попытки пьяной местной жительницы выполнить некие трюки в скейт-парке. Хуже всего то, что женщина использовала для этого коляску, в которой находился грудной ребёнок. В результате череды падений младенец несколько раз выпадал из коляски. Горе-мать пыталась успокоить плачущего малыша, но потом вновь принималась покорять трамплины и закономерно падала.

Правоохранительные органы начали проверку по факту появления видео. Они сообщили, что в ходе подобных "заездов" ребёнок получил телесные повреждения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении его матери.

— Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям женщины по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.