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Путин поздравил Петросяна с 75-летним юбилеем

Российский лидер отметил талант и неподражаемый артистический темперамент юмориста.

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Фото © Instagram / petrosyanevgeny

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна с 75-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Вы успешно реализовали себя на творческом поприще, вписали яркие страницы в летопись отечественного эстрадного искусства. Преданные поклонники высоко ценят Ваш талант импровизатора и неподражаемый артистический темперамент, — обратился к юмористу глава государства.

Российский лидер пожелал Евгению Вагановичу здоровья и всего самого доброго.

Петросян на своё 75-летие впервые показал сына от Брухуновой

На вопрос подписчицы, кто подарил ему малыша, юморист написал: "Жена".

Ранее Евгений Петросян поделился фотографиями с отдыха, на которых предстал в отличной физической форме. Артист признался, что его совсем не смущает его возраст, а вот состояние ровесников вызывает у него вопрос: "Чего вы такие старые-то?!"

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