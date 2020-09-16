Путин поздравил Петросяна с 75-летним юбилеем

— Вы успешно реализовали себя на творческом поприще, вписали яркие страницы в летопись отечественного эстрадного искусства. Преданные поклонники высоко ценят Ваш талант импровизатора и неподражаемый артистический темперамент, — обратился к юмористу глава государства.

Петросян на своё 75-летие впервые показал сына от Брухуновой На вопрос подписчицы, кто подарил ему малыша, юморист написал: "Жена".

Ранее Евгений Петросян поделился фотографиями с отдыха, на которых предстал в отличной физической форме. Артист признался, что его совсем не смущает его возраст, а вот состояние ровесников вызывает у него вопрос: "Чего вы такие старые-то?!"