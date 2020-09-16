Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на Новый год

Заграничные горнолыжные центры, которые выбирают для отдыха на Новый год россияне, остаются закрытыми, поэтому жители страны бронируют туры на отечественные курорты. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— Популярнее всего — Красная Поляна, Приэльбрусье, Чегет. Крым так же популярен на Новый год, как и Сочи, да и в целом курорты Черноморского побережья востребованы на зимние каникулы. Очень популярны санаторно-курортные комплексы, — сказал Барзыкин агентству "Москва".

Он уточнил, что горнолыжные центры Австрии, Италии и Франции пока недоступны. Представители туриндустрии ожидают открытия курортов к поздней осени или к зиме, однако уверенности в этом нет из-за пандемии. Барзыкин напомнил, что в некоторых странах Европы сейчас идёт вторая волна эпидемии.