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Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на Новый год

Больше всего бронирований приходится на внутренние авиарейсы.

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Фото © Pixabay

Заграничные горнолыжные центры, которые выбирают для отдыха на Новый год россияне, остаются закрытыми, поэтому жители страны бронируют туры на отечественные курорты. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Популярнее всего — Красная Поляна, Приэльбрусье, Чегет. Крым так же популярен на Новый год, как и Сочи, да и в целом курорты Черноморского побережья востребованы на зимние каникулы. Очень популярны санаторно-курортные комплексы,сказал Барзыкин агентству "Москва".

Он уточнил, что горнолыжные центры Австрии, Италии и Франции пока недоступны. Представители туриндустрии ожидают открытия курортов к поздней осени или к зиме, однако уверенности в этом нет из-за пандемии. Барзыкин напомнил, что в некоторых странах Европы сейчас идёт вторая волна эпидемии.

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