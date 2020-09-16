Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Собирались стрелять шариками из металла. Три белоруса задержаны за подготовку нападения на милицию

При обыске силовики обнаружили у них большое количество пиротехники.

498

В столице Белоруссии задержали троих мужчин, которые активно готовились к нападению на сотрудников силовых ведомств с применением пиротехники и поражающих элементов в виде металлических шариков подшипников. Именно поиски 32-летним уроженцем Брестской области места приобретения шариков вывели силовиков на группу. Как установили следователи, мужчина не скрывал своих намерений нападать на бойцов ОМОНа и вскоре нашёл себе двух 21-летних сторонников.

Подельники встретились на столичной улице Сердича, где их и задержали. В автомашине "идейного вдохновителя" находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Белоруссии.

Кроме того, в телефоне старшего задержанного обнаружили видеозапись, по которой стало понятно, что мужчина был активным участником массовых беспорядков в Минске сразу после проведения выборов. В частности, он возводил баррикады в районе метро "Пушкинская" и подстрекал других людей нарушать общественный порядок. Как оказалось, он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, не имел постоянной работы, а также уклонялся от уплаты алиментов.

"Жизнь — не ролик из Интернета". Лукашенко напомнил молодёжи о последствиях протестов

Можно угробить экономику и уничтожить всё, сделанное за годы независимости.

Как сообщал Лайф, 13 сентября в Белоруссии прошла очередная волна массовых протестов. В центр Минска была стянута колонна военной техники, а силовики перекрыли излюбленные места протестующих. Сами же участники акции в столице дошли до резиденции Александра Лукашенко. Также крупная акция прошла в Бресте. Там для разгона митингующих милиция применяла водомёт.

Выбор редакции

Loading...