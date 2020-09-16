Собирались стрелять шариками из металла. Три белоруса задержаны за подготовку нападения на милицию

В столице Белоруссии задержали троих мужчин, которые активно готовились к нападению на сотрудников силовых ведомств с применением пиротехники и поражающих элементов в виде металлических шариков подшипников. Именно поиски 32-летним уроженцем Брестской области места приобретения шариков вывели силовиков на группу. Как установили следователи, мужчина не скрывал своих намерений нападать на бойцов ОМОНа и вскоре нашёл себе двух 21-летних сторонников.

— Подельники встретились на столичной улице Сердича, где их и задержали. В автомашине "идейного вдохновителя" находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Белоруссии.

Кроме того, в телефоне старшего задержанного обнаружили видеозапись, по которой стало понятно, что мужчина был активным участником массовых беспорядков в Минске сразу после проведения выборов. В частности, он возводил баррикады в районе метро "Пушкинская" и подстрекал других людей нарушать общественный порядок. Как оказалось, он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, не имел постоянной работы, а также уклонялся от уплаты алиментов.