Шойгу прибыл в Белоруссию с рабочим визитом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии.
В Минобороны рассказали, когда пройдут тактические учения России и БелоруссииОни проводятся ежегодно с 2015 года.
Отмечается, что министр прибыл во главе российской делегации. Цель визита — "обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества".
А накануне в Белоруссию прибыли бойцы подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Они примут участие в учениях "Славянское братство – 2020".