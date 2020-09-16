Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Шойгу прибыл в Белоруссию с рабочим визитом

Военнослужащие двух стран принимают участие в учениях "Славянское братство – 2020".

345
Post cover

Фото © Ерешко Алексей / ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии.

В Минобороны рассказали, когда пройдут тактические учения России и Белоруссии

Они проводятся ежегодно с 2015 года.

Отмечается, что министр прибыл во главе российской делегации. Цель визита — "обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества".

А накануне в Белоруссию прибыли бойцы подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Они примут участие в учениях "Славянское братство – 2020".

Выбор редакции

Loading...