Младший брат Синдзо Абэ возглавил Министерство обороны Японии

Нобуо Киси, который является младшим братом бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, стал новым министром обороны страны. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Назначения на министерские посты объявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. На посту главы военного ведомства Киси сменил Таро Коно, который стал министром по делам административной реформы.

Отмечается, что Нобуо Киси — единокровный брат Синдзо Абэ. А разные фамилии у них потому, что Киси был в младенчестве усыновлён родственниками по материнской линии.

Напомним, что 16 сентября Правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Новым премьер-министром стал председатель правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга.