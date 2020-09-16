Новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга

Новым премьер-министром Японии стал 71-летний Ёсихидэ Суга. За него проголосовало большинство депутатов парламента. Он будет возглавлять правительство до очередных всеобщих выборов в сентябре 2021 года.

Преемник и соратник Синдзо Абэ возглавляет Либерально-демократическую партию, обладающую большинством в Парламенте. Всю свою жизнь Суга посвятил политике.

- Синдзо Абэ и другие партийные боссы поставили на Сугу в основном потому, что он наилучшим образом олицетворяет преемственность и способен, по их мнению, продолжить правление Абэ без самого Абэ, - объяснил профессор политологии Токийского университета Коичи Накано в интервью "Би-би-си".

На пост премьер-министра претендовали ещё два кандидата, обоим по 63 года. Фумио Кисида, бывший глава японского МИД, возглавляет совет политических исследований Либерально-демократической партии. Сигэру Исиба, экс-министр обороны, занимает должность генерального секретаря ЛДП.