Опубликованы рекомендации для испытателей российской вакцины от коронавируса

Женщинам-добровольцам порекомендовали не беременеть во время испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". Это следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020.
- Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации, - цитирует документ РИА "Новости".
Забеременевших участниц немедленно отстранят от исследований и направят под наблюдение специалистов.
Депутаты Госдумы испытают российскую вакцину от CoViD-19Председатель нижней палаты парламента тоже планирует пройти вакцинацию, но позже.
Добровольцам-мужчинам рекомендовали избегать зачатия ребёнка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения во время испытаний и в течение трёх месяцев после них.
Помимо этого всем участникам необходимо воздержаться от алкоголя как минимум за три дня до введения препарата и от чрезмерного потребления спиртного в процессе испытаний. Кроме того, рекомендуется ограничить курение до 10 сигарет в день в период пострегистрационных исследований.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. С информацию о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.