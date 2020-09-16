Опубликованы рекомендации для испытателей российской вакцины от коронавируса

Женщинам-добровольцам порекомендовали не беременеть во время испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". Это следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020.

- Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации, - цитирует документ РИА "Новости".

Забеременевших участниц немедленно отстранят от исследований и направят под наблюдение специалистов.

Добровольцам-мужчинам рекомендовали избегать зачатия ребёнка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения во время испытаний и в течение трёх месяцев после них.