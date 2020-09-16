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Опубликованы рекомендации для испытателей российской вакцины от коронавируса

В частности, участникам следует отказаться от употребления алкоголя.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr

Женщинам-добровольцам порекомендовали не беременеть во время испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". Это следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020.

- Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации, - цитирует документ РИА "Новости".

Забеременевших участниц немедленно отстранят от исследований и направят под наблюдение специалистов.

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Председатель нижней палаты парламента тоже планирует пройти вакцинацию, но позже.

Добровольцам-мужчинам рекомендовали избегать зачатия ребёнка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения во время испытаний и в течение трёх месяцев после них.

Помимо этого всем участникам необходимо воздержаться от алкоголя как минимум за три дня до введения препарата и от чрезмерного потребления спиртного в процессе испытаний. Кроме того, рекомендуется ограничить курение до 10 сигарет в день в период пострегистрационных исследований.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. С информацию о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.

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