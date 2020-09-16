Трамп показал тест, выявляющий коронавирус за 15 минут — видео

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Президент США Дональд Трамп показал быстродействующий тест, определяющий наличие коронавируса в организме за 15 минут. Он представил его на мероприятии, организованном телеканалом ABC в штате Пенсильвания.

— Я хочу представить вам нечто особенное. У меня с собой новый тест, который был выпущен буквально сегодня, — сказал Трамп и достал из кармана пиджака небольшую картонку с тестовой полоской внутри.

По словам президента, каждый человек может хранить тест у себя и проверяться на наличие вируса. При этом конструкцию новинки, разработанной компанией Abbott, Трамп назвал сложной, хоть она и не выглядит подобным образом.

— Но он очень простой в использовании и очень точный, — сказал глава Белого дома.

Кроме того, американский лидер заявил, что вакцина от CoViD-19 может быть готова в стране уже через три-четыре недели. При этом он не упустил возможность подколоть предыдущие президентские администрации, заявив, что им для получения вакцины могли бы потребоваться годы.