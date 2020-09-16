В США возобновят испытания оксфордской вакцины от CoViD-19

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета возобновятся, это лишь вопрос времени. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

— Было бы крайне необычно полностью останавливать испытания только по причине единственного побочного эффекта, — сказал Фаучи в эфире телеканала CNN.

Он отметил, что теперь к участникам будет уделено пристальное внимание. По словам Фаучи, в случае повторения ситуации с побочным эффектом, ситуация изменится кардинально.