В США возобновят испытания оксфордской вакцины от CoViD-19

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета возобновятся, это лишь вопрос времени. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
— Было бы крайне необычно полностью останавливать испытания только по причине единственного побочного эффекта, — сказал Фаучи в эфире телеканала CNN.
Испытания британской вакцины от коронавируса приостановили из-за необъяснимой болезни у добровольцаПо заверениям западных учёных, выявление побочного эффекта при испытании лекарства — обычное явление.
Он отметил, что теперь к участникам будет уделено пристальное внимание. По словам Фаучи, в случае повторения ситуации с побочным эффектом, ситуация изменится кардинально.
Опубликованы рекомендации для испытателей российской вакцины от коронавирусаВ частности, участникам следует отказаться от употребления алкоголя.
Ранее представитель компании-производителя заявил, что наличие побочных эффектов - "стандартная" процедура. Испытания препарата в Бразилии и Британии уже возобновились.