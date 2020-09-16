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В США возобновят испытания оксфордской вакцины от CoViD-19

Ранее у одного из добровольцев был обнаружен странный побочный эффект.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета возобновятся, это лишь вопрос времени. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Было бы крайне необычно полностью останавливать испытания только по причине единственного побочного эффекта, — сказал Фаучи в эфире телеканала CNN.

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По заверениям западных учёных, выявление побочного эффекта при испытании лекарства — обычное явление.

Он отметил, что теперь к участникам будет уделено пристальное внимание. По словам Фаучи, в случае повторения ситуации с побочным эффектом, ситуация изменится кардинально.

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В частности, участникам следует отказаться от употребления алкоголя.

Ранее представитель компании-производителя заявил, что наличие побочных эффектов - "стандартная" процедура. Испытания препарата в Бразилии и Британии уже возобновились.

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