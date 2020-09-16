Аналитики предрекли обрушение спроса на нефть в ближайшие два года

Спрос на нефть в ближайшее время сильно упадёт. Это произойдёт из-за ограничений, введённых по всему миру в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение высказали аналитики во время конференции S&P Global Platts (APPEC) 2020, сообщает CNBC.

В особой зоне риска находятся страны, добывающие "чёрное золото". Запасы нефти в хранилищах растут, а спрос при этом падает. Кроме того, не исключена вторая волна CoViD-19, что влечёт за собой новые ограничения.

По словам президента S&P Global Platts Мартина Френкеля, к концу текущего года сокращение спроса составит восемь миллионов баррелей в сутки, что является огромным показателем в сравнении с предыдущими годами. Кроме того, отмечается, что на докризисный уровень спрос не выйдет и в следующем году.