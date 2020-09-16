За сутки в России выявлено ещё 5670 случаев коронавирусной инфекции

Данные: Оперативный штаб
До 1 079 519 выросло в России количество выявленных случаев коронавирусной инфекции. За сутки их стало больше на 5670. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Двойной удар. Вторая волна коронавируса на фоне гриппа ударит по молодымМедики предупреждают, что вторая волна CoViD-19, которая уже накрывает одну страну за другой, может быть опаснее первой. Это связано с тем, что коронавирус будет накладываться на традиционные для осени респираторные заболевания, и этот "коктейль" способен пробить даже крепкий иммунитет молодёжи, не говоря уже о стариках и больных.
— Также за сутки зафиксировано 132 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 18 917 человек, — говорится в сообщении штаба.
Выздоровело ещё 5809 человек. Общее число излечившихся достигло 890 114 человек.
Что касается распределения новых выявленных случаев коронавируса по регионам, то 750 из них выявлены в Москве. Накануне столичный оперативный штаб пояснял такую статистику. Во-первых, в столице стали сдавать больше тестов на CoViD-19. Их делают десятки тысяч в день. Во-вторых, как утверждают эксперты, только за первую неделю сентября пассажиропоток в общественном и личном транспорте Москвы увеличился на шесть миллионов человек. Третий фактор — возобновление активных социальных контактов. Часть сотрудников вернулась в офисы, учащиеся — в школы, студенты — в вузы, работники из других регионов приехали в столицу на сезонные заработки, и так далее.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной центром Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.