Двойной удар. Вторая волна коронавируса на фоне гриппа ударит по молодым

В Россию постепенно возвращается пандемия коронавируса. Всё чаще появляются новости о закрытии учреждений на карантин. Так, в Москве на сегодня суточный прирост составил 750 заразившихся. Это наивысший показатель с конца июня. А ведь с общим понижением температуры воздуха при отсутствии отопления в квартирах, началом деловой и общественной жизни в города приходят сезонные заболевания. В этом году грипп и другие вирусные и респираторные заболевания становятся уже смертельно опасными в первую очередь для молодых людей.

Вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров отметил, что молодые люди подвержены двойному удару в том числе из-за своего активного образа жизни. Молодёжь в период CoViD-19 продолжает жить полной жизнью, встречаться большими компаниями и посещать разные людные места. Тут они могут подхватить и коронавирус, и грипп, распространяя их дальше.

Эксперт объяснил, что, конечно, грипп сам по себе может быть опасен для любого возраста в зависимости от того, какой штамм будет циркулировать в этом году. Но в этом году ситуация особая. Два вируса, которые размножаются в лёгких, наносят двойной удар по органам дыхания. К тому же не каждый грипп хорошо поддаётся лечению.

— Молодые люди в силу своего активного образа жизни часто болеют и известным коронавирусом, и гриппом. И до сих пор неясно, какие могут быть отсроченные последствия, — отметил вирусолог Николай Контаров.

По словам эксперта, вирусную этиологию имеют многие заболевания, в том числе тяжёлые нервные болезни. Одна из причин их появления — наличие в организме вирусов от перенесённых вирусных инфекций. Организм подвергается мощной интоксикации, страдают печень и почки. Часто многие вирусы оказывают негативное влияние на сердечную сумку. Опасность заключается ещё и в том, что всё это может проявляться не сразу.

— Про коронавирус мы знаем то, что он оказывает влияние на свёртывающую систему крови. У людей появляются тромбы уже после того, как человек переболел. А в связке всё это намного сложнее, — говорит Николай Контаров. — Более тяжёлая пневмония, интоксикация, тяжёлые осложнения после перенесения этих двух инфекций одновременно.

Врач-инфекционист Илья Акинфиев отметил, что в связке влияние гриппа и коронавируса на человеческий организм ещё не изучено, но отдалённые последствия можно представить себе уже сейчас.

Так как коронавирусная инфекция зачастую проявляется пневмониями и вирус гриппа тоже, то две болезни проявят себя тяжёлым течением.

— Предположительно, циркуляция вируса гриппа начинается в ноябре и продолжается до марта, но ещё таких случаев не было, и мы надеемся, что с помощью вакцинации удастся минимизировать количество таких больных, — отметил Илья Акинфиев.

По словам специалиста, предположительно, это будет осложнённая тяжёлая пневмония, более тяжёлая, чем мы видели в апреле. Она будет быстрее развиваться, и интоксикация от болезни будет сильнее.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что на организм человека, у которого хороший интерфероновый статус, а у молодых, как правило, он хороший, коронавирус оказывает минимальное воздействие. Специалист объясняет это тем, что ковид очень чувствителен к интерферону. А вирус гриппа менее чувствителен к интерферону, поэтому молодые люди тоже часто им заболевают.

— Поэтому вакцинироваться нужно сначала от вируса гриппа, а потом, надеюсь, месяца через полтора появится большое количество вакцины против коронавируса. Человечество справится и выживет, ему не впервой, — уверен Александр Гинцбург.