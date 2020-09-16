"Для иммунитета дороже". Вирусолог объяснил, почему больные CoViD-19 могут выделять вирус 90 дней

У переболевших коронавирусом людей болезнь может перейти в хроническую форму, из-за чего они могут выделять вирус до трёх месяцев. Такую версию высказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
— Можно пофантазировать, что в некоторых случаях иммунитет решает не убивать SARS-CoV-2 окончательно, так как это для него дороже, нежели увести вирус в хроническую форму. Тогда можно себе представить, что пациент может выделять его так долго, — цитируют его "Известия".
Глава Роспотребнадзора заявила, что CoViD-19 становится сезонным заболеваниемПричём пока никакой речи о второй волне не идёт. Ещё первая не закончилась.
Однако остаётся неясным, опасен ли для окружающих такой человек. По словам вирусолога, сначала надо посмотреть, сколько именно вирусных частиц учёные обнаружат у пациентов с инфекцией-долгожителей, и уже после этого делать выводы.
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Ранее о том, что вылечившийся от коронавируса пациент остаётся заразным до 90 дней, даже если у него нет никаких симптомов болезни, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такая же информация опубликована на сайте американского Минздрава.