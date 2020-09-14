Выгодные вложения? Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей

ЦБ зафиксировал рекордный отток вкладов с банковских депозитов. "В этом году мы видим рекордный переток розничных средств в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала", — сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В связи со снижением ключевой ставки проценты по вкладам больше не приносят желаемого дохода, поэтому люди ищут другие способы сберечь и приумножить свои накопления.

Деньги в консервной банке

По словам ведущего финансового эксперта школы изучения финансовых рынков "Грамотей" Киры Лист, всем привычные банковские вклады — это сейчас уже изживший себя инструмент.

— Если раньше держать деньги в банке было престижно и выгодно, то теперь банковские вклады воспринимаются примерно как деньги в консервной банке. И это стали понимать не только молодые люди, но и граждане более старшего возраста, — говорит Кира Лист.

Тем, кто не готов мириться с низкими процентными ставками в банках, придётся осваивать фондовый рынок. Тем более что государство для этого предусмотрело привлекательные налоговые льготы при открытии индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По словам руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, если увеличить инвестиционный горизонт до трёх лет, то даже наиболее консервативные инвесторы смогут добиться прибавки к банковскому депозиту за счёт более широкого выбора облигаций (можно рассчитывать на чуть большие доходности).

Эксперт добавил, что если инвестор готов рисковать, то можно рассмотреть и покупку акций, но при этом стоит учитывать больший риск, который тем не менее смягчается на длительном горизонте и может компенсироваться дивидендами.

— Российский рынок акций предлагает самую высокую дивидендную доходность в мире, в некоторых случаях достигающую двузначных цифр. При этом, по своим оценкам, он выглядит сравнительно недорогим, что указывает на ограниченный потенциал снижения курсов акций при прочих равных условиях, — говорит Михаил Коган.

Акции

Финансовый эксперт Кира Лист считает, что самым прибыльным и достаточно надёжным инструментом сейчас видятся акции отечественных компаний. Перспективными вне зависимости от экономической ситуации и пандемии будут компании продуктовых ретейлеров, компании фармацевтического сектора и, конечно, продуктовые и алкогольные компании. Если распределить имеющуюся сумму по данным секторам, то можно будет сохранить сбережения и заработать не только в затишье, но и в вероятную вторую волну пандемии.

Мультивалютный портфель

Вариантом спасения сбережений может стать мультивалютный портфель — то есть обмен скопленной суммы на несколько различных валют. Часть можно инвестировать в американские доллары, часть — в евро.

— А если очень повезёт, то можно найти и более экзотичные валюты, например японскую иену. Таким образом можно распределить валютные географическо-политические риски, — говорит Кира Лист.

Михаил Коган считает, что покупка валюты сейчас связана с большим риском из-за переменчивости курсов. По его мнению, этот совет хорош для тех, кто не верит в рубль и кто ориентируется на долгий срок.