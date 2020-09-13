Сафари по-русски. Что такое грибные туры и сколько они стоят

Не каждый знает, что сезон грибов — это не только летние месяцы. Согласно календарю грибника, первый осенний месяц — лучший для того, чтобы собирать летние грибы, которые ещё продолжают расти, и пополнить свою корзину осенними сортами.

Для неопытных грибников непростой вопрос, куда ехать на "охоту" и какие грибы можно собирать. Конечно, можно посёрфить форумы и узнать советы местных грибников, которые не только поделятся фотографиями своих лесных призов, но и подскажут, на какую поляну лучше отправиться. А ещё последовать правилу: "Если не умеешь сам — обратись за помощью к профессионалам". В случае если вы не сильны в грибном сафари, стоит выбраться на специальную экскурсию. Мы нашли грибных гидов-знатоков и выяснили, сколько стоят их услуги и кто вернёт деньги, если клиент уедет ни с чем.

Профессионалы грибного дела

Тридцатилетний грибник-экскурсовод Александр рассказал, что его любовь к лесу сложилась в детстве. Он с родителями жил в Зеленограде, и даже его путь в школу лежал через лес. По выходным частым видом досуга в семье был поход за грибами. После переезда в Москву Александр купил машину, сам стал ездить в лес.

— Однажды меня попросили подруги отвезти их в лес. Я свозил, всё показал, рассказал про грибы и лес. Им понравилось. Так пришла идея не ходить одному. Я сделал себе сайт, так как это моя профессия. Думал, что за сезон схожу за грибами с людьми. Ожидал, что один-два человека за год ко мне обратятся, — рассказал Александр. — В первый же сезон у меня было около 30 походов. В этом году у меня в день приходят по четыре заявки. Я даже не успеваю отвечать людям. Из-за пандемии людям некуда ехать, и они придумывают себе необычный вид досуга.

Сейчас в грибные походы Александр водит туристов около двух раз в неделю. Его клиенты — разные люди, и у всех свои причины отправиться в лес. Самые стандартные — человек в детстве ходил по грибы. Сейчас навыки затуманились — как ходить, что собирать. Стандартные клиенты, по словам Александра, выглядят так: ребята в возрасте 25–30 лет, молодые семьи с детьми. Иногда приходят и пожилые люди. Все с разным уровнем достатка.

Причины, побуждающие людей обратиться к проводнику, разные: давно не ходили по грибы, не знают, что собирать, часто боятся потеряться в лесу. Женщинам страшно идти в лес одним.

— В лесу я объясняю, куда идти, как мы ориентируемся, каких сторон придерживаемся, где сейчас находимся относительно нашей машины. Так люди спокойно гуляют и знают, что я их всегда выведу, — говорит Александр.

Цены за лесное сафари

Александр уточняет, что если клиент ничего не смог собрать, то просто сумма за бензин делится на всех. Он обещает рассказывать во время прогулки кучу баек, историй из жизни, легенд и много другого о грибах и охоте на них. Также делится рецептами приготовления.

Для одного-двух человек стоимость лесной прогулки будет 5000 рублей. За группу от пяти человек придётся выложить 10 000 рублей, далее по 1000 рублей за каждого дополнительного человека.

Другой опытный грибник, Михаил Вишневский, известный российский миколог, автор научно-популярных книг о грибах, тоже проводит подобные экскурсии.

По его словам, на его услуги всегда ажиотажный спрос, и даже больше, чем он в силах предложить. Если заниматься только экскурсиями, то ему пришлось бы ходить в лес каждый день. Михаил рассказывает, что и его клиенты абсолютно разные люди. Есть те, кто вообще ничего не понимает, и специалист показывает им основные виды грибов. Есть продвинутые грибники, которые хотят расширить круг своих познаний.

— В среднем человек собирает 15 видов грибов. Продвинутый грибник собирает 50 видов. Совсем крутые — 100–200 видов. Мой ценник начинается от 70 тысяч на группу. И бывает, что и один человек тоже часто приходит и платит такую сумму, — рассказывает Михаил. — За грибами со мной можно ходить круглый год. У меня это официальная деятельность, все выплаты идут через карточку, я оформлен как самозанятый.