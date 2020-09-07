Выплаты за аварию. Компенсации при ДТП могут достигать миллионов

Сейчас всё внимание приковано к знаменитому актёру Михаилу Ефремову и суду над ним. На прошлой неделе стало известно, что сторона потерпевших отказалась принять от него денежную компенсацию и вернула ранее перечисленные им 200 тысяч рублей.

Но в России в авариях ежегодно погибают и получают травмы десятки тысяч граждан. По статистике МВД, за 2019 год в результате ДТП на российских дорогах погибло 16,9 тысячи человек, из них около 4,9 тысячи были пешеходами. Различные травмы в ДТП в 2019-м получило 210,8 тысячи человек, из них 45,9 тысячи — пешеходы. То есть страдают как водители, так и пешеходы.

Пострадавшие могут потребовать компенсацию. В Российском союзе автостраховщиков рассказали Лайфу, что по ОСАГО компенсацию от страховой компании могут получить собственник и водитель автомобиля, его пассажиры или пешеходы. Она возмещается за вред, причинённый имуществу, жизни и здоровью. Важным моментом является то, что выплату получает не держатель полиса, а тот человек, который пострадал по вине владельца. При этом моральный ущерб ОСАГО не выплачивает.

Получить выплату можно за ущерб, нанесённый транспорту. Вопрос только в масштабах повреждения. Председатель МКА "Коллегия адвокатов Виктории Данильченко" Виктория Данильченко пояснила, что для этого необходимо оценить убытки, связанные с восстановлением первоначального состояния машины.

— Как правило, эта оценка проводится по итогам специальной автотехнической экспертизы. Если же автомобиль повреждён настолько, что не подлежит восстановлению, то размер выплаты, которая должна быть направлена на приобретение нового транспортного средства, будет зависеть от марки авто, года выпуска, — рассказала Виктория Данильченко.

Размер страховых выплат устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2015 года № 150 и Федеральным законом "Об ОСАГО". Так, потерпевшему, который получил травмы, приведшие к инвалидности, выплачивается строго фиксированная сумма.

По словам адвоката, инвалидам первой группы выплачивается стопроцентная компенсация — 500 000 рублей, второй группы — 350 000 рублей, третьей группы — 250 000 рублей. Дети-инвалиды также получают полный размер компенсации — 500 000 рублей. Кроме того, в Российском союзе автостраховщиков добавили: за вред имуществу выплачивается возмещение в пределах 400 тысяч рублей.

Если авария произошла из-за таких обстоятельств, как гололёд или выбоины, то потребуется эти обстоятельства доказать. Это могут быть свидетельские показания, фото- и видеосъёмка.

— Наиболее эффективным способом фиксации ямы или выбоины на дороге будет являться фиксация этого обстоятельства в протоколе, который составляется сотрудником ГИБДД. Важно, чтобы в протоколе были указаны размеры и характеристики ямы, выбоины, — рассказал управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский.