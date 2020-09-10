Эксперты ждут рост цен на авторынке. Покупать машину сейчас или ждать

В России зафиксирован новый рекорд по выдаче автокредитов. По данным бюро "Эквифакс", в июле россияне взяли 82,5 тысячи кредитов на машины на общую сумму 64,4 млрд руб. В месячном выражении рост числа кредитов составил 15%.

Генеральный директор Automama розничной сети автомобилей с пробегом Никита Быков отметил, что количество людей, подающих заявку на автокредит на автомобили с пробегом возрастом от трёх до 10 лет, увеличилось на 30% по отношению к июлю 2019 года. Он объясняет такой рост обращений отложенным спросом (во время карантина часть банков не работала, выдача автокредитов фактически была приостановлена) и ростом популярности автомобильного транспорта и внутреннего туризма на фоне риска заболевания коронавирусом.

Директор департамента финансовых услуг ГК "АвтоСпецЦентр" Дмитрий Мольков согласен с тем, что на объём выданных в России автокредитов оказали влияние ажиотажный рост спроса на новые автомобили, отложенный спрос и ожидание роста цен.

— Клиентам выгоднее купить автомобиль сейчас в кредит и совершить эту покупку по текущим ценам, чем пытаться накопить в условиях, когда автомобили дорожают, а реальные доходы населения сокращаются, — говорит Дмитрий Мольков. — Кроме этого, в июле часть банков возобновила выдачу автокредитов по госпрограмме, которая при условии повышения лимита стоимости автомобилей до 1,5 млн оказалась довольно востребованной среди клиентов массового сегмента.

Что происходит с ценами сейчас

— Ставки по автокредитам сейчас снизились, госпрограмма работает. В целом условия кредитования сейчас привлекательные. Выгоднее взять машину в кредит сейчас, чем копить и купить автомобиль дороже через какое-то время, — уточнил Дмитрий Мольков.

В сентябре большинство автопроизводителей подняли цены от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. в зависимости от бренда и модели. Покупательский спрос есть, но рост продаж ограничен товарными запасами. Однако, как считает эксперт, результаты продаж сентября будут несколько выше показателей августа.

Что будет с рынком авто