Эксперты ждут рост цен на авторынке. Покупать машину сейчас или ждать

В России зафиксирован новый рекорд по выдаче автокредитов. По данным бюро "Эквифакс", в июле россияне взяли 82,5 тысячи кредитов на машины на общую сумму 64,4 млрд руб. В месячном выражении рост числа кредитов составил 15%.
Генеральный директор Automama розничной сети автомобилей с пробегом Никита Быков отметил, что количество людей, подающих заявку на автокредит на автомобили с пробегом возрастом от трёх до 10 лет, увеличилось на 30% по отношению к июлю 2019 года. Он объясняет такой рост обращений отложенным спросом (во время карантина часть банков не работала, выдача автокредитов фактически была приостановлена) и ростом популярности автомобильного транспорта и внутреннего туризма на фоне риска заболевания коронавирусом.
Директор департамента финансовых услуг ГК "АвтоСпецЦентр" Дмитрий Мольков согласен с тем, что на объём выданных в России автокредитов оказали влияние ажиотажный рост спроса на новые автомобили, отложенный спрос и ожидание роста цен.
— Клиентам выгоднее купить автомобиль сейчас в кредит и совершить эту покупку по текущим ценам, чем пытаться накопить в условиях, когда автомобили дорожают, а реальные доходы населения сокращаются, — говорит Дмитрий Мольков. — Кроме этого, в июле часть банков возобновила выдачу автокредитов по госпрограмме, которая при условии повышения лимита стоимости автомобилей до 1,5 млн оказалась довольно востребованной среди клиентов массового сегмента.
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Что происходит с ценами сейчас
— Ставки по автокредитам сейчас снизились, госпрограмма работает. В целом условия кредитования сейчас привлекательные. Выгоднее взять машину в кредит сейчас, чем копить и купить автомобиль дороже через какое-то время, — уточнил Дмитрий Мольков.
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В сентябре большинство автопроизводителей подняли цены от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. в зависимости от бренда и модели. Покупательский спрос есть, но рост продаж ограничен товарными запасами. Однако, как считает эксперт, результаты продаж сентября будут несколько выше показателей августа.
Что будет с рынком авто
Владелец автобизнеса Ян Марчинский говорит, что цены на авто будут зависеть от дальнейшей динамики курса рубля. Здесь нужно учитывать, что абсолютно все машины, даже российские "Лады", имеют валютную составляющую, равную примерно 30%. У большинства марок и моделей она существенно выше. Второй важный фактор — это объёмы поставок авто от производителей дилерам. Если дефицит сохранится, то дилеры будут стараться продавать свои авто дороже — тем клиентам, кто готов переплачивать. Сейчас эта тенденция хорошо видна на более дорогих марках, когда дилеры снимают ряд броней по низким ценам и перепродают авто дороже новым клиентам, пояснил Ян Марчинский.