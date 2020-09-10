Эксперт назвал безопасную валюту, но в России она не нужна

На валютном рынке сейчас нестабильная ситуация. Россияне стали опасаться доллара и евро и теперь ищут другие надёжные варианты вложения денег. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин предложил в качестве альтернативы швейцарский франк. По его словам, в ближайшем будущем именно эта валюта не потеряет своего положения на рынке.

Помимо этого на валютном рынке за последние полгода хорошо проявили себя ещё две валюты, не входящие в еврозону, — шведская крона и датская крона, отметил Дмитрий Бабин. Относительно евро и доллара эксперт не выразил уверенности.

— Учитывая высокие геополитические риски, связанные с внешнеторговым противостоянием США с другими странами, в том числе европейскими, проблемы экономики ЕС и угрозу второй волны пандемии, спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться, как и их котировки. Доллар может проявить нестабильность динамики из-за внутриполитической неопределённости в США, связанной с ноябрьскими выборами президента, ультрамягкой монетарной политикой ФРС, а также гражданскими волнениями в стране. Поэтому швейцарский франк может стать одной из немногих валют, сохраняющей стабильность, — пояснил Дмитрий Бабин.

Экзотика для россиян

Аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов не совсем согласен с тем, что швейцарская валюта надёжная. Однако франк стабилен по отношению к доллару. Именно в этом, по словам аналитика, его удобство и ценность для крупных европейских игроков рынка: банков, компаний, фондов. Стоит отметить, что в России швейцарский франк не имеет популярности, поскольку эта валюта небольшого государства. Кроме того, поездки в Швейцарию достаточно дорогие, поэтому ездят туда немногие.

— Это очень недемократичная валюта. Вы можете легко это понять, если попробуете вложить франки в России. Всего пара банков принимает эту валюту во вклады, в то время как доллар — практически везде, — отметил Валерий Емельянов.

Куда вкладывать сбережения?

Если говорить о сбережениях в валюте, то всё же лучше отдавать предпочтение старой доброй классической корзине, состоящей в равных долях из доллара и евро, говорит аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. К примеру, швейцарский франк, японская иена и британский фунт не столь популярны у россиян из-за их низкой ликвидности и, как следствие,, высокого спреда между покупкой и продажей, что делает их менее привлекательными как средство сбережения.

— Если же вы собираетесь купить иностранную валюту для отдыха за рубежом, то явными фаворитами выступают американский доллар и евро. Единая европейская валюта потребуется вам лишь в странах Евросоюза, в остальных случаях выгоднее расплачиваться долларом, который зачастую при покупке тех или иных товаров продавцы принимают один к одному по отношению к евро, — рассказал Сергей Дроздов.

Также Валерий Емельянов заверил, что швейцарский франк удобен для сохранения уже заработанных денег. К примеру, если у вас есть несколько сотен миллионов в валюте, есть бизнес по всему миру и нет задачи приумножить капитал.