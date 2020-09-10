Вот это «Открытие»! Банк пытается вернуть 100 миллиардов с экс-владельца в США

В 2017-году один из крупнейших частных банков в России «Открытие» оказался на грани катастрофы. Государству пришлось за свой счет спасать банк — санировать, поскольку крах такого игрока сказался бы на состоянии всего банковского сектора. При проверке ЦБ в балансе банковской группы («Открытию холдинг» принадлежали и другие банки, например «Траст», — ред.) обнаружилась дыра более чем в 300 миллиардов рублей (сравнимо с годовым бюджетом богатейшего региона юга России — Краснодарского края). То есть деньги оставались только на бумаге, на самом деле в банке их уже не было.

С 2019 года новые владельцы «Открытия» и «Траста» пытаются вернуть деньги, которые по их данным, вывели за рубеж бывшие бенефициары банков, в том числе основатель «Открытия» Вадим Беляев. Сначала банки пытались арестовать имущество Беляева и его партнеров стоимостью 289 миллиардов рублей через российские арбитражные суды. В сентябре 2020-го «Открытие» подал иск в Верховный суд штата Нью-Йорк конкретно к экс-владельцу Беляеву. По данным заявителей иска, он проживает в США под отцовской фамилией Вольфсон. Бывшая жена Беляева Амалия Мордвинова (настоящее имя Людмила Парыгина) вместе с детьми, по данным СМИ, проживают в Нью-Йорке с 2013 года.

Банки посчитали, что Беляев присвоил деньги банков в результате мошенничества и довел «Открытие» до краха, нанеся ему ущерб более 100 миллиардов рублей. Из иска следует, что Беляев использовал для вывода денег более 150 фирм, зарегистрированных на Кипре и Британских виргинских островах.

Схема была такой: банки «Открытие» или «Траст» выдавали займ на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC, чтобы те покупали ценные бумаги. Затем купленные заемщиком бумаги продавались, но деньги к банкам-кредиторам почти не возвращались.

Из списка долларовых миллионеров в перечень беглых банкиров

К вопросу о том, есть ли у бывшего владельца «Открытия» Вадима Беляева суммы подобные тем, которые с него пытаются взыскать его преемники. До ухода из «Открытия» Forbes оценивал его активы в 400 миллионов долларов, включая в список 200 богатейших людей России.

В компании «Открытие холдинг», которая имела контроль в одноименном банке, Беляеву принадлежала самая крупная доля — 28%. В 2017-м, когда банк чуть не рухнул, на балансе управляющей организации было более полутриллиона рублей. При этом банк ушел в убыток на 120 миллиардов рублей, а через год потерял 455 миллиардов рублей. На тот момент ситуация была критической, и за спасение банка уже принялось государство.

В марте 2020-го Беляев продал 12,9% акций в «Открытие холдинге», которыми он владел через цепочку кипрских фирм: Atesolia Investments Ltd, Metriliano Investments Ltd и пр. Сколько он заработал на этой сделке неизвестно, но очевидно, что вопрос здесь стоял о десятках миллионов долларов.

Вадим Беляев. Фото © ТАСС/ Игорь Кубединов

О благосостоянии Беляева на момент занятия банковской деятельностью можно также судить по количеству дорогих автомобилей, которые он использовал. В его автопарке в нулевых числились "Тойота Рав 4", "Тойота Королла", "Мицубиси Паджеро", "БМВ 525".

Универсальный способ «выкачивания» денег из банков

Схема, по которой выводились деньги из «Открытия» — через невозвратные кредиты, в том числе, для покупки ценных бумаг — довольно распространенная, говорит гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин. Для придания схеме видимой солидности часть бумаг действительно поступает в залог кредитору, правда, по сильно завышенной цене. Проблема в том, что зачастую стоимость этих бумаг сложно объективно оценить, отмечает Жданухин. По его словам, большая часть погоревших крупных банков «потрошили» именно таким способом. Причем, проворачивать подобные схемы банкирам помогают интересанты в надзорных органах — Центральном банке России и АСВ, имена которых иногда становятся известны общественности.

После увольнения Валерий Мирошников, который занимал в Агентстве по страхованию вкладов пост первого замглавы, по данным СМИ проходил свидетелем по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина из 2-го (банковского) отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, подозреваемого в получении многомиллионных взяток.

Фото © ТАСС/Артем Геодакян

— Если деньги уже ушли за рубеж, вернуть их сложнее. Происходит это так: сначала нужно доказать, что сделки для банка, [из которого вывели деньги] были умышленно нерыночными и вредоносными. Тогда их разворачивают или взыскивают убыток с бенефициаров организаций, которые получили деньги. К делу привлекаются российские и иностранных коммерческие фирмы. Главное, чтобы возвращение активов в страну не оказалось более затратно, чем их стоимость, — объясняет Жданухин, — для этого Агентство по страхованию вкладов, (занимается возвращением денег вкладчикам погоревших банков, — ред.) стало сотрудничать с инвестиционной компанией А1 (ключевое инвестиционное подразделение корпорации «Альфа-Групп»). А1 не тратит госденьги и более изобретательна. Они, например, размещали баннер о вознаграждении за информацию о сбежавшем владельце Внешпромбанка, (на счетах которого ЦБ обнаружил рекордную дыру более чем в 200 миллиардов рублей, — ред.).

Действительно, в 2020 году судя по данным картотеки арбитражных судов, руководство банка «Траст» требует признать одну из сделок по кредитам в банковской группе «Открытие» недействительной и взыскать с фирмы партнера «Открытие капитал» (тоже принадлежала Беляеву) 251,8 миллионов евро (22,5 миллиарда рублей по нынешнему курсу).

К поиску ушедших за границу денег по практике подключаются и правоохранительные органы, как правило, МВД, говорит Жданухин. Реже, в силу значимости дела могут забирать себе Следственный комитет и ФСБ. Но органам не всегда удается решать такие задачи.

Дмитрий Целяков, бывший сотрудник департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД РФ, который расследовал в том числе финансовые преступления, говорит, что схемы вывода денег из России в кипрские офшоры неоднородны: