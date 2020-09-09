Нет тела, есть дело. Внука больше трёх лет держат в СИЗО после исчезновения деда-ветерана

На протяжении трёх с половиной лет двое молодых людей, подозреваемых в убийстве ветерана, находятся в СИЗО. Но ни тела пенсионера, ни конкретных доказательств преступления до сих пор нет. Родственники предполагаемого убийцы бьют тревогу: по их мнению, молодой человек никого не убивал. И он родной, а не приёмный внук исчезнувшего пенсионера. А вот сам пропавший пенсионер совсем не тот, за кого себя выдавал.

Алексею сейчас 30 лет. Три с половиной года назад у него была семья, двое детей, работа, планы на будущее. Всё закончилось в марте 2017 года, когда к нему пришли правоохранительные органы. До сегодняшнего дня молодой человек находится под следствием, он не видел ни свою жену, ни малышей, ни маму — только сокамерников и материалы дела, которые ему предоставили, но не полностью.

Григорий Шала пропал осенью 2014 года. По данным следствия, мужчина 1927 года рождения был ветераном Великой Отечественной войны, учителем русского языка и литературы. Через полгода пенсионера объявили в розыск. Мужчину так и не нашли ни живым, ни мёртвым. А ещё через два года был задержан подозреваемый в убийстве ветерана.

Григорий Шала. Фото © LIFE

По версии следствия, "приёмный внук" Алексей узнал, что дедушка переписал двухкомнатную квартиру на окраине Москвы на внучку. Юноша обиделся и вместе со своим приятелем убил Григория Петровича, задушив автомобильным шлангом.

Но тело убитого дедушки так и не было обнаружено. Алексей не участвовал в следственном эксперименте, а его предполагаемый подельник показал место совершения преступления, на котором якобы ветеран был закопан, но и там трупа не оказалось. Следов насилия в квартире пенсионера также не было найдено.

У стороны обвинения, вероятно, не хватает доказательств, чтобы вынести Алексею приговор и посадить в тюрьму. Оправдать и отпустить ещё сложнее — слишком много вопросов появится к тем, кто вёл это дело так долго. Поэтому на протяжении трёх с половиной лет молодой человек переезжает из одного следственного изолятора в другой и пытается доказать свою невиновность.

Что произошло: версия семьи Шалы

С Григорием Шалой его внуки и бывшая невестка практически не общались. На то были свои причины, о них чуть позже. С праздниками друг друга поздравляли, иногда интересовались здоровьем пожилого мужчины. В 2010 году Ольга договорилась с Григорием Петровичем, что она покупает жильё своему бывшему мужу — сыну пенсионера, а он переписывает на свою внучку Катю квартиру.

— Лёша тоже иногда общался с дедом, приезжал к нему на день рождения. Но он знал, что квартира Григория Петровича на сестру Катю была оформлена ещё в 2010 году, поэтому мотивом убийства точно жилплощадь не могла стать, — говорит Лайфу мама подозреваемого Ольга.

Газетная вырезка в архиве Г.П. Шалы. Фото © LIFE

Действительно, судя по тем документам, которые есть у семьи Алексея и с которыми Лайф ознакомился, в 2010 году Григорий Шала оформил договор пожизненной ренты со своей внучкой Екатериной. Двушка перешла в собственность Кати, девушка платила за неё и покрывала расходы родственника, все чеки сохранены. Но довольно быстро дедушка передумал: расторг договор, при этом не переоформил собственность и оставил квартиру за внучкой.

— О расторжении договора знали люди, которые крутились тогда рядом с дедушкой: Владимир Борбат и внучка Григория Петровича от другого брака моего бывшего мужа — Аня. На них Григорий в 2014 году оформил завещание, хотя на самом деле квартира ему не принадлежала — об этом он никому не говорил. А через полгода дедушка пропал, — объясняет Ольга.

Григорий Шала с друзьями. Владимир Борбат (слева). Фото © LIFE

Поскольку с дедом отношения у всей семьи были натянутыми, о его пропаже Катя заявила только через несколько месяцев, когда обнаружила, что дед давно не звонил. Заявление, по словам Екатерины, долго лежало в отделе полиции без номера, незарегистрированным. Только после очередной проверки начались следственные действия. Осенью из МВД Кате пришёл ответ: в возбуждении уголовного дела с заведением разыскного дела отказано. Документ имеется в распоряжении редакции. Через два года другой внук пропавшего деда оказывается в СИЗО и подозревается в убийстве. Кто именно заявил на Алексея, точно неизвестно. Кроме того, по данным справки из МВД, которая есть в распоряжении редакции, разыскные мероприятия проводились и в 2019 году, а местонахождение Григория Шалы неизвестно следствию с 1 августа 2014 года, хотя из других документов следует, что с 4 до 23 сентября 2014 года пенсионер был в больнице и его местонахождением был адрес госпиталя.

23 сентября Григорий Шала выписался из больницы. Фото © LIFE

Григорий Шала очень любил свою жену, которая скоропостижно ушла из жизни в 2006 году из-за врачебной ошибки. Каждый год 24 сентября он приходил к ней на могилу — никогда не забывал этот день. В 2014 году он, по мнению родственников, специально выписался из больницы 23 сентября, чтобы снова прийти на кладбище к своей супруге.

Каждый год Григорий Шала приходил 24 сентября на могилу своей жены. Фото © LIFE

Соседи видели ветерана после выписки: как всегда, элегантен, в костюме и со шляпой. В материалах дела есть свидетельские показания соседей, которые встречали Григория Петровича возле дома в 20-х числах сентября. Следствие считает, что Алексей и его подельник убили деда 24-го числа за пределами Москвы. Мобильный телефон Григорий Шала всегда носил с собой — в специальном чехле на ремне брюк. Но правоохранители не проводили биллинг гаджета, когда внучка Катя подала заявление на розыск деда. Алексея задержали спустя два с половиной года после случившегося. Данных о местоположении Григория Петровича у следствия не было, спустя ещё шесть месяцев истёк срок давности хранения информации у сотового оператора, сделать биллинг уже стало невозможным. Номер телефона деда, по словам родственников, был зарегистрирован на Владимира Борбата — приятеля Григория Шалы, называвшего себя его дальним родственником.

— Вот только по какой линии он родственник, ни он нам объяснить не смог, ни мы не смогли узнать, — говорит внучка Екатерина.

Алексея Шалу выводят из дома в наручниках как свидетеля. Это видео следствие не приобщает к материалам дела. Фото © LIFE

В материалах дела указано, что Алексей Шала пришёл с повинной 24 марта 2017 года и признался в убийстве деда. При этом есть запись с камер видеонаблюдения, установленных на частном доме Алексея, где видно, что 22 марта того же года через забор на территорию дома перелезли люди в гражданской одежде, а через несколько минут они же вывели Алексея из дома в наручниках. Его жене эти люди представились полицейскими и сказали, что Алексей проходит по делу об убийстве Григория Петровича как свидетель. Зачем тогда нужны были наручники, непонятно, но с того дня Алексей больше не возвращался домой. Это видео следствие не приобщает к материалам дела.

Он неоднократно давал показания и писал ходатайства о том, что его вынудили написать явку с повинной: били по голове и телу, роняли на него стул, вставляли между пальцев ручки и сжимали, угрожали расправой над детьми и женой. Экспертиза, которая также есть в материалах дела, подтвердила, что травмы, обнаруженные на теле молодого человека, нанесены неким тупым предметом.

— Но у следствия нет других доказательств вины Лёши. Поэтому сторона обвинения цепляется за эту явку, — говорит Ольга. — Даже на видео, где он признаётся в убийстве, видно: Лёша читает по бумажке, лицо всё в синяках. Только теперь диск с записью этого "сюжета" испорчен: его проткнули дыроколом.

Следственный эксперимент проводился только с участием подельника, без Алексея. Тот согласился на сделку со следствием и показал поле, на котором молодые люди якобы закопали труп деда. Правоохранителям не удалось найти тело, хотя, как говорят родственники Шалы, гектар земли был перекопан на глубину два с половиной метра — деда нет. Ни останков, ни одежды, ни обуви, ни мобильного телефона. Подельник Алексея также продолжает сидеть в СИЗО больше трёх лет. По его же показаниям, в день убийства дед был одет в белый костюм и белую шляпу. Эту одежду Ольга и Катя выбросили из шкафа в 2016 году, потому что в пиджаке ручка протекла, да и носить такой костюм вряд ли бы кто-то из их близких захотел. На тот момент Алексей был на свободе, ничего не предвещало беды, костюм выкинули — до сих пор жалеют об этом.

Также подельник сказал, что все документы на квартиру вместе со шляпой предполагаемые убийцы сожгли в яме. Саму яму подозреваемый показать не смог. А те самые документы на квартиру находятся у Ольги — Лайф ознакомился со всеми данными в них.

Григорий Шала выпускал книги со своими заметками и фотографиями. Очередное издание вышло незадолго до его пропажи. Фото © LIFE

В квартире, где жил Григорий Петрович, осмотр проводился. Были изъяты стул и коврик с предполагаемыми следами крови пропавшего. Экспертиза показала, что это было варенье.

По данным выписки из регпалаты, на квартиру, которая принадлежала раньше Григорию Шале, а сейчас принадлежит его внучке Кате, спустя три дня после предполагаемого убийства дедушки запрашивались сведения. Запрос делала дочь Владимира Борбата. Копия документа есть в распоряжении редакции.

Владимир Борбат, который был указан в завещании Григория Петровича и который общался с дедушкой в последние годы, не проходит по делу ни как подозреваемый, ни как свидетель. По словам Ольги и Екатерины, Владимир раньше служил в правоохранительных органах, в последние годы работал в охране. На первых слушаниях он появлялся, а затем заявил, что планирует уехать из России, потому что у него есть гражданство Германии. Больше о нём неизвестно ничего. У следствия к Борбату, видимо, нет никаких вопросов.

На сегодняшний день Григорий Шала не признан ни умершим, ни пропавшим без вести, хотя с момента заявления Екатерины о розыске деда прошло уже больше пяти лет — по закону Григорий должен быть признан умершим.

Когда СМИ написали, что внуки Шалы приёмные, это очень обидело Ольгу. В неё начали тыкать пальцем соседи, кричать вслед, что она воспитала убийц, которых непонятно где подобрала, а не сама вынашивала. Этими же статьями журналистов апеллировала к суду внучка Анна на очередном слушании по признанию Григория Шалы умершим. "Докажите, что вы вообще ему родные, а не подброшенные", — звучало в суде. Ольга показала Лайфу выписки из роддома, справки о рождении четверых детей: Екатерины, Алексея и их брата и сестры.

— Я вам честно скажу, что я не из тех матерей, которые ни за что не поверят, что их сын сделал что-то плохое. Наоборот, если Лёша действительно убил деда из-за квартиры, пусть его посадят. Иначе я могу быть следующей, у меня тоже квартира есть. Или вдруг он других детей моих убьёт или внуков. Убийца должен быть наказан. Но докажите, что он убил. Мотива нет, трупа нет, состава преступления нет, а парень четвёртый год за решёткой, — в слезах рассказывает Ольга.

А был ли ветеран?

Поводов для обиды на Григория Шалу у его родственников достаточно. Кроме того что в пожилом возрасте дед чуть ли не каждому встречному обещал переписать свою квартиру в обмен на любую помощь, за свою долгую жизнь он успел и посидеть в тюрьме, и выдать себя за другого человека, и обмануть десятки людей.

Всю жизнь Григорий Петрович работал учителем русского языка в школе. В 1970-х одна из мамочек его учениц написала заявление в полицию — педагога осудили за педофилию. По словам Ольги, его семье пришлось продать "Волгу", чтобы вызволить Григория из тюрьмы. Несмотря на это, Шала вернулся к преподаванию, но уже в другой школе.

Когда Кате было пять лет, Ольга застукала деда за приставаниями к внучке. Несколько лет после этого Григория Петровича не пускали на порог. Ситуация повторилась, когда Кате исполнилось 16 лет. Это стало последней каплей: всё общение было сведено к минимуму.

В 2010 году Григорий Шала получил звание ветерана Великой Отечественной войны. Он писал огромное количество писем во все инстанции, разным депутатам и общественным деятелям, чтобы ему дали почётное звание, медаль к 65-летию Победы и надбавку к пенсии. В своём заявлении Григорий Петрович рассказывал, как с весны 1944 по весну 1945 года он работал в колхозе подо Львовом — гонял скот на мясокомбинат. В один из дней Григория и стадо накрыли фашистские самолёты, начался обстрел. Скот и Григория засыпало землёй. На шум из соседних деревень сбежались люди. И юношу спасли только благодаря тому, что его рука торчала из земли. Этот же сюжет изображён на картине живописца Аркадия Пластова "Фашист пролетел".

Аркадий Пластов "Фашист пролетел". 1942 год, источник. Картина © Аркадий Александрович Пластов, фото с сайта muzei-mira.com

1927 год рождения — последний год для призывников на войну. Григорий Петрович родился в 1929 году — это доказывает его ученический билет 1934 года. Во всех остальных документах (военном билете, дипломе, аттестате, профсоюзном и комсомольских билетах, трудовой книжке) дата рождения исправлена обычной синей ручкой на 1927 год. Цифра девять либо перечёркнута, либо соскоблена, на её месте стоит рукописная семёрка. Медали, которые носил пенсионер, принадлежат не ему, а его брату и свекрови. Все документы, подтверждающие данную информацию, есть в распоряжении Лайфа.

Исправленная дата рождения. Фото © LIFE

Екатерина направляла запрос в загс, где ей ответили: записей актов гражданского состояния человека с такой датой рождения не обнаружено.

— Возникает вопрос: кто пропал? Кого убили? Он никакой не ветеран, в загсе о нём сведений нет. Тела по-прежнему нет. Документы, которые якобы сожжены, у меня. Внуки ему все родные. Завещания, которые он писал, юридической силы не имеют, потому что квартира ему не принадлежала. За что сидит мой сын? — говорит Ольга.

Что дальше?

Жена Алексея с ним развелась. Сейчас она говорит, что хочет лишить его родительских прав. Зачем детям отец-зэк? В СИЗО Лёша похудел на 15 килограммов. Недавно у него диагностировали панкреатит. Ему не приходят ни корреспонденция, ни деньги от семьи. За три с половиной года он ни разу не смог увидеться с матерью. В правоохранительных органах, по словам Ольги, ей отвечают: "А вдруг он вас увидит и повесится? Нам такие проблемы не нужны". Сестру к Лёше тоже не допускают.

В 2019 году суд присяжных вынес оправдательный приговор Алексею Шале. Но судья решил, что у Алексея и его подельника не может быть одного адвоката на двоих, поскольку их показания расходятся. Хотя к тому моменту, по словам Ольги, показания подозреваемых были одинаковыми, это с предыдущим адвокатом подельника возникали недопонимания. Дело было направлено на повторное изучение. Сменился следователь.

21 сентября состоится суд, на котором будет выбран состав присяжных. В октябре, если всё будет хорошо и суд не найдёт нарушений в следственных действиях, состоится очередной суд. Возможно, к Новому году Алексей сможет выйти на свободу. Если же подозреваемому вынесут обвинительный приговор, ему грозит до 20 лет лишения свободы, ведь предполагаемое убийство было совершено группой лиц по предварительному сговору.

— Не знаю, как мы все будем жить дальше. Судьба у парня моего сломана. Но надеюсь, что у нас хватит сил со всем этим справиться, — говорит Ольга.