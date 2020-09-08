Гороскоп финансов. Какие отношения у знаков зодиака с деньгами

Много лет праздник был неофициальным, и о нем помнили в основном профессионалы финансового дела. Однако в 2011 году Дмитрий Медведев подписал указ о закреплении за праздником статуса государственного. Днем финансиста не случайно выбрано именно 8 сентября. В этот день в далеком 1802 году император Александр I издал указ об учреждении Министерства финансов, в обязанности которого входит управление всеми финансовыми потоками нашей страны.
Астролог Анна Анисимова отметила, что каждый знак зодиака обладает определённой энергетикой. Поэтому люди по-разному относятся к финансам. Кто-то желает тратить большие суммы, не задумываясь о завтрашнем дне, а кто-то, наоборот, складывает копейку к копеечке, лелея перед собой глобальную цель. Соответственно, и профессия в денежной сфере приносит успех не всем знакам зодиака.
Астроэксперт рассказала, что в голове и в кошельке каждого из двенадцати звёздных знаков.
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Овен
Любит тратить и тратит бездумно. Копить и откладывать — совсем не про него. Хочет потратить "здесь и сейчас" — берёт и тратит, даже не задумываясь, насколько это целесообразно и доступно для него. Деньги буквально "сгорают в руках". При столкновении с финансовыми проблемами, скорее всего, возьмёт кредит или займёт у знакомых, также не задумываясь, как и чем будет отдавать.
— Овен — самый рискованный и отчаянный финансист, который может сделать ставку на редкие возможности, чаще теряет, но иногда и по-крупному выигрывает, — говорит руководитель "Школы научной астрологии" Сергей Безбородный.
Телец
Тельцы любят деньги и умеют их зарабатывать. Стараются тщательно планировать свой бюджет. Знают, куда должны пойти их деньги, и всегда откладывают часть про запас. Прекрасно копят, даже если такой необходимости нет. Если наступают проблемы с финансами, что в их случае маловероятно, то умеют ужаться так, что мыслей о займах у них не возникает. Очень удачливы в деньгах, что помогает достигать успеха в ведении финансов.
— Телец — лучший финансист на свете, но его тормозит консервативный подход, желание избегать рисков. Хорошие результаты приносит недвижимость, — отметил Сергей Безбородный.
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Близнецы
Для Близнецов финансы — это лишь средство выживания. У них нет ощущения ценности денег. Поэтому они очень быстро их тратят на всякую ерунду. Живут моментом и сорят монетами по желанию. При этом, если денег не будет хватать, быстро сориентируются, как их достать.
— Близнецы любят собирать информацию и всё время ищут золотое зерно и тему, которая может принести разовое, но огромное богатство. Чаще получаются небольшие прибыли, но Близнецы верят в удачу, — рассказал руководитель "Школы научной астрологии". — Могут быть успешны в карьере в сферах, связанных с общением, на телевидении или в PR-отделе.
Рак
Раки деньги любят и очень берегут. Могут годами отказывать себе в желаниях, опасаясь потратить лишнюю сумму. Хранят на нескольких счетах, в нескольких банках, в разных валютах. С лёгкостью могут расщедриться только на свой уют, дом или детей. При нестабильном финансовом положении начинают переживать и копить ещё больше, ужимая себя во всём, где можно.
— Раки могут связать финансы со сферой образования и новых технологий, в которых они особенно продвинуты, — уточнил Безбородный.
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Лев
«Королям можно всё», — девиз львов. Обожают деньги и тратить их. Тратят они в основном на себя, свою внешность и широкие жесты по отношению к окружающим. Поэтому так часто стремятся к высокому доходу, который могут спускать, не задумываясь о будущем. При нестабильности могут рисковать до последнего, чтобы получить большее. Не боятся отдать всё, так как очень азартны. У этого знака большая предрасположенность к открытию своего бизнеса и финансовой удаче при грамотном распределении сил и амбиций.
- Лев талантлив в организации банковского сектора и все планы по обогащению проходят через кредитные организации и работу там, - рассказа Сергей Безбородный.
Девы
Очень часто экономят и распоряжаются деньгами разумно, целесообразно. У них всегда всё по плану и в системе. Часто аномальная расчётливость, подсчёт каждой копеечки. При этом легко тратятся на красоту и здоровье, любят полезные мелочи. Не стесняются оформлять разные льготы и всегда бегут в банк, чтобы положить деньги под проценты. Поэтому из дев выходят отличные бухгалтера, которые дотошно проверят каждую цифру.
- Девы тянутся в область мегакорпораций, транснациональных компаний и к бизнесу без границ, так как легко устанавливают контакты с международными партнерами, - рассказал Сергей Безбородный.
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Весы
Весы деньги тратят очень легко. Если они загорелись желанием приобрести какую-либо вещь, они сразу же сделают это, даже если денег у них не так уж и много. Не грезят большим состоянием и дадут в долг, даже если у них будут проблемы с деньгами. То пусто, то густо - это про Весы.
— Весы уделяют много внимания связям с чиновниками и господрядам, госконтрактам, предпочитают увязывать финансовые потоки с осуществлением государственных заказов, — говорит Сергей Безбородный.
Скорпион
Зимой снега не выпросишь — эта поговорка описывает отношение Скорпиона к деньгам. А если выпросишь, то они всё будут помнить и могут выставить проценты. Очень любят деньги, особенно чужие. Подсчитать, отложить и вложить так, чтобы деньги работали. Этот знак, кстати, наиболее расположен к большим деньгам, поэтому Скорпионы комфортно могут чувствовать себя как на месте владельца бизнеса, так и на месте финансового директора.
— Скорпион часто становится обладателем или распорядителем больших состояний. Они могут серьёзно обогатиться через функцию управления, — считает астролог Сергей Безбородный. — Также преподавательский талант поможет заработать неплохие деньги в сфере инфобизнеса — например, обучающие курсы, тренинги и марафоны.
Стрелец
Часто растрачиваются самым нелепым и безрезультативным способом. Высокая ориентация на моду, любят роскошь и широкие жесты. Могут копить, только если есть "высокая цель".
— Стрелец добивается успехов только в содружестве с добрыми компаньонами, в оптимальном формате из двух-трёх партнёров может привлечь большие финансы, — рассказывает астролог. — Природное обаяние помогает достигать финансового успеха в профессиях, связанных с общением или продажами.
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Козерог
Деньги тратит аккуратно, разумно, все желания под постоянным контролем разума. Любит тратить на обучение, на статусные вещи и своё развитие. Экономит на всём, на чём можно, выискивает магазины со скидками и откладывает каждую лишнюю копеечку. Имеет отличную предрасположенность к ведению бумажек, финансов и грамотному распределению средств. Поэтому нередко можно встретить Козерогов среди представителей финансовых профессий.
— Козерог любит деньги и старается сделать состояние в тишине и покое, никого не посвящая в свои планы и намерения. Минимум публичности планов — таков девиз Козерогов в отношении финансов, — уточнил астролог.
Водолей
Их желания безграничны, и они доминируют над здравым смыслом: "Хочу и беру". Могут экономить на еде, но при этом спустить деньги на ненужные безделушки. Водолеи обожают тратить деньги на то, что доставляет им удовольствие.
— Водолей — фанат электронной коммерции, виртуальных денег и ценных бумаг и увлекается этим, даже не имея специального образования, а по наитию. Интуитивно прокладывает себе путь к богатству в этой сфере, — отметил Сергей Безбородный.
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Рыбы
У Рыб слабый контроль за деньгами. Даже если финансовое положение будет плачевным, они продолжат относиться к деньгам легкомысленно, а при полном их отсутствии обратятся за помощью к близким.
— Рыбы парадоксально достигают успеха и богатства в областях, в которых они не прикладывали усилий, а в сферах, которыми они упорно занимаются, финансы приходят мало и редко, — отметил астролог Сергей Безбородный.
Финансы — важная часть жизни каждого. Не стоит полагаться лишь на звёзды, а следует помнить заветное правило о том, что "деньги любят счёт и уважение".