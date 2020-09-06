Деньги из хлама. Как и сколько можно заработать на старых вещах

"Куплю старый телевизор, радиоприёмник. По цене можно договориться". Казалось бы, на дворе XXI век, и такие объявления уже давно в прошлом. Но в реальности они до сих пор существуют. Старые вещи обретают новую ценность и популярность и для некоторых даже становятся способом заработка.

Например, на "Авито" размещены объявления о покупке старых телевизоров и радиоприёмников от 500 рублей и выше. Можно найти как за сотни рублей, так и за десятки тысяч. Всё дело в том, что раньше при производстве техники использовали ценные материалы: золото, серебро, платину, медь. Такие запчасти можно выгодно перепродать.

— Наиболее выгодна работа с цветными металлами и электроникой из-за использования в них ценных материалов. В зависимости от добываемого из хлама сырья вы можете заработать от нескольких десятков до сотен тысяч рублей, главное — не сидеть сложа руки, а искать нужный товар и знать, что брать. Также никуда не делся фактор везения — в никудышном, на первый взгляд, советском радиоприёмнике может скрываться уйма ценных микросхем и транзисторов, — говорит Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Машины — тоже прекрасный заработок на хламе. По словам Виталия Манкевича, одно из частных направлений заработка — утилизация или реставрация старых машин. Опытные мастера выкупают ненужное авто по цене исходя из состояния машины, которая уже мало подходит для езды, и либо приводят его в порядок, перепродавая уже с наценкой, либо разбирают на запчасти и продают по кусочкам. Прибыль от такого предприятия сильно зависит от ситуации на рынке и состояния товара.

— В условиях кризиса, подобного нынешнему, спрос на антикварные авто падает, а во время подъёма растёт, поэтому реконструкция и продажа старых авто вполне может принести солидный доход. Как и продажа редких запчастей, которые уже не купишь в магазине. Общий уровень заработка от старья, чем бы вы с ним ни занимались — реставрацией, сдачей в утиль, перепродажей, — зависит прежде всего от вашей предприимчивости и знания предмета, а также от конкретной сферы деятельности, — говорит специалист.

Также в современном мире особенную популярность набирают комиссионки. Чаще всего комиссионные магазины принимают вещи на условиях, когда продавцу выплачивается определённый процент от суммы после продажи товара.

Сложно сказать, что не принимают в комиссионные магазины. Здесь можно встретить любой товар. Всё зависит от тематики комиссионки. Например, некоторые пункты специализируются только на каких-то конкретных вещах — на электронике или мебели. Помимо прочего, всегда выгодно сдать детские вещи. Часто они почти как новые, так как дети быстро вырастают. И на детские вещи всегда большой спрос, поэтому они недолго ждут своих новых хозяев.

На что обращать внимание, если хотите избавиться от старых вещей?

Перед тем как нести вещи в комиссионный магазин, нужно привести их в приличный вид. Нелишним будет напомнить, что вещи, с которыми решено расстаться, должны быть чистыми, а одежда — ещё и выглаженной.

Виталий Манкевич рекомендует выбирать товар исходя из его состояния, особенно если заработок состоит из перепродажи и реставрации. Поэтому важно изучить его перед покупкой как можно лучше. Возможно, интересующий перекупщика советский автомобиль только на вид сохранился прекрасно, а под капотом он прогнил насквозь.

— Продавцу стоит предлагать адекватную цену за автомобиль. Старые вещи должны идти по умеренной цене. Золотое правило ценообразования — это минус 30% от стоимости нового товара. Важно изучать позиции в цене других продавцов похожего товара, — советует эксперт.

Немаловажным считается сезонное время года. В зимнее время охотнее купят тёплую одежду или отремонтированную снегоуборочную машину. А летом куда важнее будет поиск б/у велосипеда или вентилятора.

Раритетную вещь лучше отдать на оценку профессионалам. В другом случае можно поставить цену наобум и следить за заинтересованностью покупателей, говорит Виталий Манкевич. Кроме того, описание товара в Интернете — это важная часть продажи.