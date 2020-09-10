Биткоин снова падает. Стоит ли надеяться на криптовалюту

В последнее время курс биткоина продолжает терять позиции. За четыре дня на прошлой неделе биткоин подешевел с $12 050 до $9825 (–18,46%). Аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов пояснил, что у биткоина тесная связь с фондовыми индексами и парой евро/доллар, поэтому давление на биткоин оказывали факторы с валютного, фондового и товарного рынков.

В настоящий момент на скачки курса влияют ещё долгосрочные перспективы криптовалют и предстоящие выборы президента в США, которые усиливают позиции американского доллара на всех финансовых площадках. Говорить, каким будет итог президентских выборов, пока сложно. Но эксперты считают, что доллар оказывает сильное давление на весь рынок.

По мнению независимого финансового эксперта Жан-Поля Чуркина, карантинные меры также поспособствовали нестабильности криптовалюты. В связи с тем, что были закрыты границы, трейдеры начали продавать биткоины, опасаясь падения курса.

— Если люди начинают активно покупать биткоин, то он активно растёт в цене, потому что на него есть большой спрос. Как только его начинают продавать, он падает в цене, — отметил эксперт.

Дальнейшие перспективы

Финансовые эксперты не дали положительных прогнозов по росту криптовалюты в ближайшей перспективе. По словам руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура, психологически важной отметкой, которую будут удерживать инвесторы по паре биткоин/доллар, является $10 000. Цена биткоина, скорее всего, будет колебаться как раз вокруг неё с периодическими всплесками вверх до $10 500 и вниз — до $9700.

— Закрепление биткоина ниже диапазона $9500–$9700 будет свидетельствовать о среднесрочном падении котировок к уровням $8900–$9000, — говорит Юрий Мазур.

Владислав Антонов же отметил, что ситуация на крипторынке зависит от динамики доллара, а также американского фондового рынка. Покупатели не верят в укрепление биткоина. Если давление сохранится до конца недели, то стоит ожидать падения цен ниже $9000.