Продажу алкоголя в новогодние праздники предложили ограничить

Продавать алкоголь в новогодние праздники лишь в дневное время и не более четырёх часов. Такое предложение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко направил член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Как объяснил свою позицию общественник, смертность от отравления некачественным алкоголем или из-за большого потребления спиртного в новогодние праздники увеличивается почти в два раза. Решить эту проблему может только ограничение продажи алкогольных напитков.

— Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00). Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период, — цитирует текст обращения RT.