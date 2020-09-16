Петросян на своё 75-летие впервые показал сына от Брухуновой

То, что Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова впервые стали родителями, уже давно не секрет. О рождении сына у пары стало известно ещё в марте, но родители эти данные до сих пор не подтверждали. Сегодня же, в день своего 75-летия, знаменитый юморист официально представил малыша своим подписчикам в "Инстаграме".
Петросян опубликовал фото с маленьким сыном со словами "А вот и он". При этом юморист оказался как никогда откровенен. Он даже ответил на вопрос подписчицы "А кто родил-то?" Евгений Ваганович написал: "Жена".
"Меня смущает возраст моих ровесников". Петросян покрасовался мускулами и порассуждал о годахСовсем скоро юмористу исполнится 75 лет.
Напомним, Петросян развёлся с Еленой Степаненко после более 30 лет брака. Юмористы официально расторгли брак в 2018 году. Процесс раздела имущества бывших супругов до сих пор продолжается в суде. Позднее стало известно, что артист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В СМИ также появилась информация о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями спустя три месяца после свадьбы, однако сначала супруга, а затем и сам юморист резко отреагировали на слухи о рождении ребёнка.