Петросян на своё 75-летие впервые показал сына от Брухуновой

То, что Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова впервые стали родителями, уже давно не секрет. О рождении сына у пары стало известно ещё в марте, но родители эти данные до сих пор не подтверждали. Сегодня же, в день своего 75-летия, знаменитый юморист официально представил малыша своим подписчикам в "Инстаграме".

Петросян опубликовал фото с маленьким сыном со словами "А вот и он". При этом юморист оказался как никогда откровенен. Он даже ответил на вопрос подписчицы "А кто родил-то?" Евгений Ваганович написал: "Жена".