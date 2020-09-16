В России впервые доставили коммерческий груз на беспилотном авто

В России состоялась первая коммерческая доставка груза из города в город на беспилотном автомобиле — около тонны овощей перевезли из Владимира в Москву. Об этом сообщил официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

В качестве беспилотного авто выступила доработанная "газель". Перевозка осуществлялась ночью, когда трафик был минимальным. Беспилотная машина проехала в автономном режиме свыше 240 км. За рулём "газели" находился инженер, который следил за дорогой. Доставка обошлась заказчику в 1,5 тысячи рублей, включая гонорар водителя-инженера.

— В случае если бы доставка проходила без инженера, стоимость перевозки составила бы менее 1000 рублей. Однако Россия в настоящий момент соблюдает международную конвенцию 1968 года, по правилам которой за рулём ТС должен находиться человек. Неважно, беспилотное оно или нет, — рассказал Федосеев ТАСС.