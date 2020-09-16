В США предъявили обвинения оператору беспилотного автомобиля Uber, насмерть сбившего женщину

Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили в США резервному водителю беспилотного автомобиля Uber. По версии следствия, Рафаэла Васкес не следила за действиями автопилота, просматривая видео в телефоне, когда тот насмерть сбил женщину, сообщает Associated Press.

Офис прокурора округа Марикопа, штат Аризона, во вторник заявил, что 46-летняя Васкес ещё 27 августа была признана виновной в автокатастрофе, которая произошла в 2018 году. Во вторник, 15 сентября, во время очередного слушания обвиняемая не признала свою вину.

Женщина рассказала следователям, что в момент аварии не пользовалась мобильным телефоном. Однако Национальный совет по безопасности на транспорте пришёл к выводу, что она смотрела телешоу вместо того, чтобы следить за дорогой, что и стало основной причиной ДТП.

Кроме того, к числу факторов, которые способствовали инциденту, следствие отнесло неадекватные процедуры безопасности Uber, неэффективный надзор за водителями, решение жертвы пересечь улицу за пределами пешеходного перехода и недостаточный надзор департамента транспорта штата Аризона за тестированием автономных транспортных средств. Кроме того, риски увеличило отключение системы автоматического экстренного торможения и замена её резервным водителем.

Отмечается, что система обнаружила пересекавшую дорогу женщину за 5,6 секунды до аварии. Но ей не удалось определить, была ли она велосипедисткой, пешеходом или неизвестным объектом. Также экспертиза установила, что в крови погибшей были наркотики.

Согласно судебным протоколам, Васкес ранее провела более четырёх лет в тюрьме по двум обвинениям в тяжких преступлениях — за ложные заявления при получении пособия по безработице и за попытку вооружённого ограбления. Суд над ней назначен на 11 февраля 2021 года.