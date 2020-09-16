В Киеве комику брызнули газом в лицо после шутки о традиционной украинской семье

Несколько десятков человек напали на украинского комика и соведущего юмористического проекта "Телебачення Торонто" Егора Шатайло. Инцидент произошёл перед его стендап-концертом в Киеве, сообщается на странице проекта в "Фейсбуке".
Молодых людей задела шутка Шатайло о "традиционной украинской семье". Они повалили его на землю и брызнули в лицо газом. Юморист отделался лёгкими травмами и даже смог после этого провести концерт.
"Больше не выйду без перцовки". Марьяна Ро рассказала о нападении на неёПо словам блогерши, она ехала на самокате на парковку, когда к ней подошёл неизвестный.
Перед этим комик опубликовал пост, в котором пошутил, что "убыточную традиционную украинскую семью нужно закрыть, как Маргарет Тэтчер закрывала шахты, и вложить бабки в инновации".
Ранее популярного украинского комика Сергея Притулу выдвинули кандидатом в мэры Киева.