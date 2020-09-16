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В Киеве комику брызнули газом в лицо после шутки о традиционной украинской семье

Несмотря на это, юморист даже смог провести стендап-концерт.

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Фото © Facebook / "Телебачення Торонто"

Несколько десятков человек напали на украинского комика и соведущего юмористического проекта "Телебачення Торонто" Егора Шатайло. Инцидент произошёл перед его стендап-концертом в Киеве, сообщается на странице проекта в "Фейсбуке".

Молодых людей задела шутка Шатайло о "традиционной украинской семье". Они повалили его на землю и брызнули в лицо газом. Юморист отделался лёгкими травмами и даже смог после этого провести концерт.

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По словам блогерши, она ехала на самокате на парковку, когда к ней подошёл неизвестный.

Перед этим комик опубликовал пост, в котором пошутил, что "убыточную традиционную украинскую семью нужно закрыть, как Маргарет Тэтчер закрывала шахты, и вложить бабки в инновации".

Ранее популярного украинского комика Сергея Притулу выдвинули кандидатом в мэры Киева.

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