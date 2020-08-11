Популярного украинского комика выдвинули кандидатом в мэры Киева

Партия "Голос" выдвинула популярного украинского комика и телеведущего Сергея Притулу на выборы мэра Киева, которые запланированы на 25 октября. Кандидата на пост главы города представила председатель партии Кира Рудык.

— Сергей Притула не должен доказывать свою любовь к стране — за него давно говорят его действия. Он не имеет друзей-олигархов, никогда не оказывался в центре скандалов. Это честный и порядочный человек, который имеет огромное желание наконец прекратить дерибан и разрушение Киева, — охарактеризовала она Притулу.

Сам же комик поблагодарил "Голос" за огромный кредит доверия и отметил, что понимает, какую большую ответственность предполагает должность мэра.