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Мадонна станет режиссёром и сценаристом фильма-автобиографии

Помогать в работе ей будет писательница и обладательница премии "Оскар" Диабло Коуди.

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Американская певица Мадонна будет режиссёром автобиографического фильма. Съёмки картины проведёт киностудия Universal Pictures, сообщается на сайте исполнительницы.

Я хочу рассказать о том, каким потрясающим путешествием стала для меня жизнь артиста, музыканта, танцора и человека, который пытается идти в этом мире своей собственной дорогой, — отметила Мадонна.

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Выяснилось, что если она и уйдёт от съёмочной площадки, то недалеко.

Она также выступит в роли одного из сценаристов картины. Помогать ей будет оскароносная писательница Брук Бьюзи-Морио, известная под псевдонимом Диабло Коуди.

На данный момент неизвестно название фильма, а также приблизительные сроки его выхода в прокат.

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