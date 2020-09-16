Мадонна станет режиссёром и сценаристом фильма-автобиографии

Американская певица Мадонна будет режиссёром автобиографического фильма. Съёмки картины проведёт киностудия Universal Pictures, сообщается на сайте исполнительницы.
— Я хочу рассказать о том, каким потрясающим путешествием стала для меня жизнь артиста, музыканта, танцора и человека, который пытается идти в этом мире своей собственной дорогой, — отметила Мадонна.
Netflix прокомментировал слухи о возобновлении актёрской карьеры Меган МарклВыяснилось, что если она и уйдёт от съёмочной площадки, то недалеко.
Она также выступит в роли одного из сценаристов картины. Помогать ей будет оскароносная писательница Брук Бьюзи-Морио, известная под псевдонимом Диабло Коуди.
На данный момент неизвестно название фильма, а также приблизительные сроки его выхода в прокат.
Ранее Ассоциация телевизионных критиков США назвала лучший сериал года.