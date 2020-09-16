Основатель магазинов Duty Free Shoppers отдал всё своё состояние на благотворительность

Чарльз Фини, бывший миллиардер и один из основателей сети магазинов беспошлинной торговли Duty Free Shoppers, потратил всё своё состояние на благотворительность. Он помогал общественным организациям и университетам на протяжении последних 40 лет, сообщает Forbes.
Отмечается, что 89-летний Фини отдал более восьми миллиардов долларов через свой фонд Atlantic Philanthropies. Эта цифра в разы превышает его текущий капитал. Он не подписывал пожертвования, отправляя их анонимно, за что журнал прозвал его Джеймсом Бондом филантропии.
Предвыборная кампания Трампа собрала рекордные $210 млн пожертвований. Но это всё равно меньше, чем у БайденаРеспубликанцы полагают, что у них ещё есть время изменить эту тенденцию.
Отметим, в 1960 году Фини вместе с Робертом Миллером основал компанию Duty Free Shoppers, а состояние смог накопить, ведя очень скромный образ жизни. Он поблагодарил всех, кто присоединился к ним в этом начинании, и уточнил, что, несмотря на то что некоторые вещи сделал бы по-другому, он очень доволен тем, как всё сложилось в его бизнесе и жизни.
Фини также сильно повлиял на сооснователя компании Microsoft Билла Гейтса, в 2010 году вместе с Уорреном Баффетом открывшего благотворительную компанию "Клятва дарения".
О закрытии Atlantic Philanthropies Фини объявил 14 сентября, отметив, что пожертвования были основаны на возможностях, а не на планах оставаться в бизнесе надолго.
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