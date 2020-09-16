Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В России зафиксирован рост числа ДТП с технически неисправными авто

Кроме того, по данным МВД России, увеличилось количество летальных случаев с участием мотоциклистов.

51
Post cover

Фото © ТАСС / Александр Щербак

С начала текущего года в России наблюдается рост числа автоаварий с участием технически неисправного транспорта. На данный момент уровень аварийности вырос уже на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. По статистике ГИБДД, которую приводит газета "Коммерсант", чаще всего аварии происходили из-за проблем с шинами автомобилей, незаконной тонировки, неисправных световых приборов и самовольных изменений конструкции транспорта.

Также в ГИБДД фиксируют отрицательную статистику по количеству ДТП с участием мотоциклистов, закончившихся летальным исходом. За восемь месяцев 2020 года количество смертей владельцев двухколёсного транспорта увеличилось на 16,5% от общего числа.

В то же время в профильном ведомстве отмечают, что общее количество ДТП в России с начала года всё же снизилось на 11% по сравнению с 2019 годом и составило 91,1 тысячи. В ГИБДД уточнили, что это число учитывает только аварии с пострадавшими или погибшими.

СК показал, как трое подростков гоняли на авто за минуты до страшного ДТП — видео

Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, один из них в коме.

Как сообщал Лайф, некоторым автомобилям в России могут разрешить ездить по "выделенке".

Выбор редакции

Loading...