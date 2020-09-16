В России зафиксирован рост числа ДТП с технически неисправными авто

С начала текущего года в России наблюдается рост числа автоаварий с участием технически неисправного транспорта. На данный момент уровень аварийности вырос уже на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. По статистике ГИБДД, которую приводит газета "Коммерсант", чаще всего аварии происходили из-за проблем с шинами автомобилей, незаконной тонировки, неисправных световых приборов и самовольных изменений конструкции транспорта.

Также в ГИБДД фиксируют отрицательную статистику по количеству ДТП с участием мотоциклистов, закончившихся летальным исходом. За восемь месяцев 2020 года количество смертей владельцев двухколёсного транспорта увеличилось на 16,5% от общего числа.

В то же время в профильном ведомстве отмечают, что общее количество ДТП в России с начала года всё же снизилось на 11% по сравнению с 2019 годом и составило 91,1 тысячи. В ГИБДД уточнили, что это число учитывает только аварии с пострадавшими или погибшими.