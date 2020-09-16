Житель Стерлитамака избил ребёнка на детской площадке. От удара мальчик отлетел на метр — видео

В Стерлитамаке мужчина побил ребёнка на детской площадке, удар был такой силы, что малыш отлетел на метр. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения, видео публикует группа "Моя Уфа | Новости" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах можно заметить, как местный житель заходит на детскую площадку, подходит к мальчику и бьёт его по голове. При этом после второго удара ребёнок отлетел на метр.

Как сообщили очевидцы, инцидент случился около семи вечера 13 сентября. Видеозаписью заинтересовались сотрудники полиции, которые проводят проверку.