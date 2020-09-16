Житель Стерлитамака избил ребёнка на детской площадке. От удара мальчик отлетел на метр — видео

В Стерлитамаке мужчина побил ребёнка на детской площадке, удар был такой силы, что малыш отлетел на метр. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения, видео публикует группа "Моя Уфа | Новости" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах можно заметить, как местный житель заходит на детскую площадку, подходит к мальчику и бьёт его по голове. При этом после второго удара ребёнок отлетел на метр.
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Как сообщили очевидцы, инцидент случился около семи вечера 13 сентября. Видеозаписью заинтересовались сотрудники полиции, которые проводят проверку.
Ранее Лайф сообщал, что житель Петербурга решил на самокате проскочить на красный и подлетел от удара о Mercedes.