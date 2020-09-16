Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьера Японии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ёсихидэ Суге в связи с его избранием на пост премьер-министра Японии. Как отметил российский лидер, благодаря усилиям его предшественника Синдзо Абэ России и Японии удалось немало сделать для развития двусторонних отношений и Москва намерена продолжить этот курс.

— Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом, — отметил в поздравлении Владимир Путин.

Как сообщал Лайф, ещё до своего избрания на пост премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга неоднократно высказывался по вопросу принадлежности четырёх российских островов Курильской гряды, которые Токио считает своими.