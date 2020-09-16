МИД Японии заявил о готовности нового кабмина к диалогу с Россией

Новый кабмин Японии настроен на развитие отношений с Россией, в том числе по вопросу заключения мирного договора между двумя странами. Об этом заявили в пресс-службе МИД Страны восходящего солнца, комментируя смену правительства.

— Мы воздерживаемся от прогнозов, но Правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры, — приводит РИА "Новости" сообщение внешнеполитического ведомства.

Напомним, из-за претензий Японии на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны. Позиция Москвы состоит в том, что архипелаг вошёл в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ним сомнению не подлежит. Впрочем, и многие простые японцы сомневаются, что их страна получит когда-нибудь острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.