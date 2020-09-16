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В Москве за сутки от коронавируса вылечилось ещё более 1200 пациентов

Власти столицы призвали излечившихся стать донорами плазмы крови.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Ещё 1223 пациента, вылечившихся от CoViD-19, выписаны из московских больниц за минувшие сутки. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1223 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706, — сообщила вице-мэр.

Двойной удар. Вторая волна коронавируса на фоне гриппа ударит по молодым

Медики предупреждают, что вторая волна CoViD-19, которая уже накрывает одну страну за другой, может быть опаснее первой. Это связано с тем, что коронавирус будет накладываться на традиционные для осени респираторные заболевания, и этот "коктейль" способен пробить даже крепкий иммунитет молодёжи, не говоря уже о стариках и больных.

Те, кто уже излечился, могут стать донорами плазмы. Она поможет в лечении других пациентов.

Ранее директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил, что увеличение количества заболевающих CoViD-19 будет продолжаться, пока не вырастет уровень коллективного иммунитета.

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