В Москве за сутки от коронавируса вылечилось ещё более 1200 пациентов

Ещё 1223 пациента, вылечившихся от CoViD-19, выписаны из московских больниц за минувшие сутки. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1223 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706, — сообщила вице-мэр.
Двойной удар. Вторая волна коронавируса на фоне гриппа ударит по молодымМедики предупреждают, что вторая волна CoViD-19, которая уже накрывает одну страну за другой, может быть опаснее первой. Это связано с тем, что коронавирус будет накладываться на традиционные для осени респираторные заболевания, и этот "коктейль" способен пробить даже крепкий иммунитет молодёжи, не говоря уже о стариках и больных.
Те, кто уже излечился, могут стать донорами плазмы. Она поможет в лечении других пациентов.
Ранее директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил, что увеличение количества заболевающих CoViD-19 будет продолжаться, пока не вырастет уровень коллективного иммунитета.