Названы цены на новые Apple Watch и iPad в России

На официальном сайте компании Apple появились цены на новые Apple Watch и iPad, представленные на ежегодной сентябрьской презентации. Компания из Купертино впервые показала новинки в формате видеоконференции.
Так, за новые умные часы Apple Watch Series 6 любителям "яблочных" гаджетов придётся выложить от 36 990 рублей. Бюджетная версия Apple Watch SE стоит от 24 990 рублей. Новый iPad с процессором A12 Bionic будет стоить от 29 990 рублей. Начальная стоимость iPad Air с экраном 10,9 дюйма составляет 55 990 рублей.
Самая странная презентация Apple. Почему все ждали Apple Watch SE и iPad AirВот и закончился осенний ивент Apple. Новые модели iPhone не представили, зато обновили планшеты и умные часы. Они стали совершеннее, интереснее и практичнее. Лайф посмотрел презентацию. Рассказываем, зачем нужны новые устройства.
Напомним, что на осенней презентации впервые с 2012 года не состоялся показ самой ожидаемой продукции компании Apple — iPhone. В связи с пандемией коронавируса смартфоны было решено представить позже. Но это не помешало поклонникам Apple слить в Сеть полные характеристики iPhone 12 Pro Max.