Названы цены на новые Apple Watch и iPad в России

Самая странная презентация Apple. Почему все ждали Apple Watch SE и iPad Air Вот и закончился осенний ивент Apple. Новые модели iPhone не представили, зато обновили планшеты и умные часы. Они стали совершеннее, интереснее и практичнее. Лайф посмотрел презентацию. Рассказываем, зачем нужны новые устройства.