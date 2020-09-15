Самая странная презентация Apple. Почему все ждали Apple Watch SE и iPad Air

Вот и закончился осенний ивент Apple. Новые модели iPhone не представили, зато обновили планшеты и умные часы. Они стали совершеннее, интереснее и практичнее. Лайф посмотрел презентацию. Рассказываем, зачем нужны новые устройства.

Apple Watch Series 6: совершенное устройство для контроля здоровья

Фото © Apple

Устройство с самым мажорным обновлением в плане функциональности. Apple — лидер по продажам смарт-часов, а смарт-часы из Купертино — лучшие по части контроля здоровья. Задача Watch Series 6 — удержать планку, и это получилось.

В них компания расширила функции мониторинга физической активности. Добавлен датчик определения кислорода в крови. Чтобы установить показатель, аксессуарам понадобится до 20 секунд.

По другим возможностям девайс также усовершенствовали. Здесь стоит процессор S6. С ним часы на 20% мощнее предыдущего поколения — все процессы будут происходить шустрее.

Цена на старте продаж не поднялась. Минимальная стоимость часов — 36 990 руб. Это выбор для тех, кто следит за здоровьем или хочет носить на запястье топовый аксессуар.

Apple Watch SE: средний класс

Фото © Apple

Устройство в корпусе Series 6, но железом "попроще". Их миссия — показать, что у часов бывают разные ценовые категории, и вам необязательно переплачивать за весь набор возможностей.

На презентации компания чётко очертила границы между тремя ценовыми уровнями: флагманами, средним классом и бюджетниками. Если вам важна максимальная функциональность или статус, берите Series 6 за 36 990 рублей. Если вы хотите просто смарт-часы, ваш выбор — SE за 24 990 рублей. Если же у вас совсем нет желания или возможности платить, но часы хочется, для вас остались Series 3 2017 года выпуска за 17 990 рублей.

Функциональность у SE, конечно же, урезана. Из возможностей — допустимый минимум: телефонные звонки, сообщения, минимальные параметры физической активности. Из датчиков — акселерометр и гироскоп.

Фактически это просто альтернатива Series 4 и 5, они лишь новее. Поэтому переходить на них с моделей предыдущих поколений не стоит. Только покупать новые устройства приятнее, эмоции от них сильнее, поэтому продажи будут многократно выше.

iPad Air: современный дизайн в массы

Фото © Apple

Раньше это был планшет для профессиональных задач с узкой аудиторией, а людям хотелось массового устройства в таком же современном корпусе. Спустя два года им стал iPad Air — планшет с функциональностью попроще и минимальной ценой в 55 990 рублей.

Фото © Apple

Прайс немного завышен. За 45 990 это был бы, бесспорно, успешный релиз компании. Тем не менее ему нет альтернатив. iPad Pro (2018) в минимальной комплектации стоит от 62 990 рублей, то есть это не конкурент новинке, если смотреть на цену.

А это была главная беда линейки всю её историю — старые iPad Pro предлагают более мощное железо и, как следствие, более высокий технический потенциал. С другой стороны, Air свежее, а эмоции от нового устройства ярче. В этом году выбор безальтернативно за Air.

iPad: практичная машинка для учёбы

Фото © Apple

Это устройство удивило меньше и стало не революционным, а просто достойным планшетом с минорным обновлением. Здесь стоит процессор A12 Bionic. С ним устройство на 40% быстрее предыдущего поколения, а графика в два раза совершеннее.

Поддерживаются стилус Apple Pencil первого поколения и магнитная клавиатура Smart Keyboard, добавлен USB-C.

Фото © Apple

И всё это предлагается по цене 29 990 рублей. Девайс призван не удивлять, а быть одновременно доступным, практичным и надёжным. Apple позиционирует его как устройство для учёбы, и в этой нише ему нет равных.

Apple One: платите за всё один раз и со скидкой

Apple One объединяет подписки на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Доступны три тарифа, приложениями можно пользоваться на всех устройствах Apple: iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV.

В России будут доступны следующие тарифы: индивидуальный (365 руб. в месяц) и семейный (525 руб.). Самая дорогая подписка — Premier ($29,95 в месяц), в России она недоступна.

С Apple One компания навяжет конкуренцию Netflix и Spotify. Эти приложения хороши в стриминге кино и музыки, Apple же предлагает полноценную замену обоих конкурентов, только пользоваться ими в одном пакете приложений и платить один раз выгоднее, чем за каждое по отдельности.