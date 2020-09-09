Когда представят iPhone 12? Западные СМИ и инсайдеры о том, что покажет Apple 15 сентября

Журналисты и инсайдеры отреагировали на приглашение Apple на презентацию 15 сентября. Почти все говорят, что смартфоны не покажут в этом месяце. А что покажут?

Главная интрига Apple в 2020 году — дата выпуска iPhone 12, а не их возможности или особенности. Компания назначила время главной осенней презентации, но не факт, что там будут показаны смартфоны.

Напомним, в 2020 году ожидается выход четырёх моделей iPhone. Двух базовых с двойной камерой (5,4 и 6,1 дюйма) и двух Pro-версий с тройной камерой и LiDAR-сканером (6,1 и 6,7 дюйма). Внешне главной особенностью будут острые боковые грани, как у iPhone 4. С 2014 года, после выхода iPhone 6 и 6 Plus, они скруглённые.

iPhone выйдут позднее. Главный инсайдер по Apple уверен в этом

Сразу после объявления о дате ивента Apple инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман сказал, что презентация будет неполноценной. На ней не покажут iPhone 12, там будут только Apple Watch Series 6 и iPad Air 4.

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL — Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2020

Видимо, это будет только первая часть презентации, смартфоны нового поколения покажут на второй (когда она будет, неизвестно).

Другой инсайдер назвал время выхода iPhone 12. Подождите ещё месяц

Другой инсайдер, Эван Бласс, указал на наличие 5G в новых iPhone и другую дату выпуска смартфонов. По его данным, модели iPhone 12 выйдут в конце октября, а одной из их фишек будет 5G.

Его информация соответствует ранее полученной. Издание PhoneArena напоминает о ранее опубликованных отчётах и слухах, по которым все четыре смартфона получат новый стандарт сотовой связи. Напомним, флагманские Android-смартфоны даже в базовых версиях тоже начали получать 5G.

5G — главная инновация. Без поддержки новых сетей iPhone 12 никто не купит

По мнению аналитиков, поддержка сетей связи нового поколения подаётся как основная фишка смартфонов. Это сподвигнет пользователей на переход с имеющейся модели на новую. А заставить сделать это трудно, жизненный цикл iPhone составляет 3–4 года — больше, чем у смартфонов других производителей.

— Apple должна выпустить iPhone с поддержкой 5G, потому что люди покупают смартфоны с расчётом на несколько лет. Большинство пользователей не хотят покупать телефон сегодня и считают, что он полностью устареет через шесть месяцев, — рассказал CNET аналитик Lopez Research Марибэль Лопес.

На презентации точно покажут Apple Watch Series 6. Apple сама указала на них

Разработчик Гильермо Рэмбо открыл метаданные страницы презентации Apple на YouTube. В тегах для выдачи трансляции в поиске он обнаружил упоминание нового поколения смарт-часов.

Это единственные устройства, полное название которых указано в метаданных. Также он нашёл iPad Air и iPhone, но без конкретного указания модели. Напомним, ожидается, что компания покажет iPad Air 4.

Возможно, приглашение намекает на новые разработки в дополненной реальности. Но не факт

Издание The Verge обратило внимание на дизайн пригласительной открытки Apple. Этот же логотип можно открыть в дополненной реальности, и она покажет дату ивента.

— У Apple длинная история создания интересных логотипов и тизеров для приглашений на мероприятия. Тем не менее элемент AR добавил интерактивности и разнообразил приглашение, сделав его нетипичным. Анонсирует ли Apple какие-либо конкретные обновления касательно AR, или это просто интересное использование технологии, неизвестно. Узнаем об этом на следующей неделе, — говорится в новости.

Apple уделяет особое внимание дополненной реальности. Процессор A13, используемый в iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max и SE, специально ориентирован на AR для большей точности расположения элементов.