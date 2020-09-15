Презентация Apple. Сегодня iPhone 12 не будет, но обещают крутые часы

iPhone 12, кажется, продемонстрируют миру в другой раз. А пока Apple сосредоточится на других устройствах. Вы точно не уделяете внимания умным часам? А зря. Скоро новые модели изменят мир.

Кажется, Apple не покажет iPhone 12 на ежегодной презентации 15 сентября. Главный продукт отложен в сторону, и всё идёт к тому, что место iPhone на ивенте займут смарт-часы Apple Watch. Это главная презентация компании в году, очевидно, что она приготовила для нас сюрприз.

Какой именно, кажется, рассказал известный инсайдер Джон Проссер. По его данным, на презентации будут показаны удешевлённые часы Watch SE.

Концептуально они соответствуют iPhone SE. Это новый девайс в корпусе устройства двухлетней давности, с актуальным железом и по цене прошлогодней модели.

Аксессуары получат корпус от Watch Series 4 2018 года и выйдут в двух вариантах — с экраном 40 и 42 мм. В плане функциональности они будут урезаны. Датчика ЭКГ и функции Always On здесь не окажется. За часы этого года выпуска Apple попросит около $199, или 16 000 рублей без наценки. То есть смарт-часы станут доступнее. Для сравнения, Apple Watch Series 5 на старте продаж стоили от $399, или 32 990 рублей — вдвое дороже.

Первые Apple Watch — провал. Никто не понимал, в чём их смысл

В начале пути Apple Watch считались провалом компании — чуть меньшим, чем HomePod. В сентябре 2015 года было представлено первое поколение умных часов. Через год вышло их совсем минорное обновление. За это время они совершенно не привлекли внимания и не стали массовыми.

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Одним из первых критиков устройств был сооснователь Apple Computer Стив Возняк. К его словам стабильно возникают вопросы у журналистов и аналитиков, но тут с его утверждениями невозможно было спорить.

В ходе конференции на Reddit Возняк сказал, что компании в принципе не стоило выходить на рынок часов, поскольку здесь странное ценообразование. Как пример он привёл ювелирные изделия:

— Я немного обеспокоен текущим положением Apple Watch. Мне нравятся мои умные часы, но посмотрите, с чем они конкурируют. Взгляните на ювелирный рынок, здесь вы будете выбирать часы по цене от $500 до $1000 в зависимости от социального статуса. Посмотрите на 20 моделей часов по цене от $500 до $1000, единственная разница между ними — ремешок. Это единственное различие! Apple больше не та компания, какой была раньше.

После он сказал, что у часов слишком мало возможностей. Они не меняют мир и почти не дают новый пользовательский опыт. Практического смысла покупать их не было, они, скорее, служат украшением образа.

— Говорят, что если вы поместите логотип Apple на любое устройство, то люди будут становиться за ним в очередь. Я считаю, что для этого Apple Watch должны уметь несколько больше, чем сейчас, — резюмировал бизнесмен.

Apple Watch изменились. А носимые устройства нашли предназначение

Ренессанс начался в 2017 году. Тогда вышли Watch Series 3 — с eSIM и LTE-модулем. Часы стали полноценным мини-смартфоном: к ним можно подключить виртуальную сим-карту, взять с собой, оставив телефон дома, и быть на связи — принимать звонки и выходить в Интернет. Правда, Watch Series 3 LTE выпускались для ограниченного количества стран, России в их числе не было.

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В 2018 году усовершенствовался анализ физической активности. Часы научились замерять ЭКГ и распознавать обморок. В общем, в 2017 году начался ренессанс, и Apple Watch превратились из нелепого аксессуара в полезный нишевой гаджет. Для тех, кто занимается спортом и следит за здоровьем.

Но даже без этого смарт-часы и фитнес-браслеты нашли предназначение. Это удобный пульт для смартфона. Он выручает, когда не хочется доставать телефон из кармана.

Просмотр уведомлений, управление музыкой, время, погода, будильники — эти возможности теперь доступны на носимых девайсах. Прочесть сообщение в мессенджере, письмо на почте, увидеть напоминание — всё это можно сделать с помощью экрана на запястье.

Роль Apple Watch и умных часов в принципе переосмыслил даже Стив Возняк:

— Обычно я использую компьютер, чтобы проверить почту, но на ходу этого сделать невозможно. Поэтому, когда я езжу по делам, я использую часы, чтобы оставаться на связи. Это помогает мне ещё и реже использовать смартфон, потому что я не хочу быть одним из тех, кто проводит всё своё время, глядя в экран смартфона. Могу сказать, что Apple Watch — это мой любимый гаджет на сегодня.

Кроме того, носимые девайсы обрели популярность у людей, следящих за здоровьем. А именно у спортсменов и тех, кто испытывает проблемы с сердцем. В частности, так зарекомендовали себя Apple Watch — в Сети полно историй, как аппарат спасал людям жизнь, фиксировав нарушение пульса.

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Из-за этого продажи носимых девайсов поднялись в период пандемии. В частности, в регионах с большим числом заражённых.

— Пользователи всё больше заботятся о здоровье. В первом квартале 2020 года значительный рост отгрузок умных часов наблюдался в Индии, Европе и США, наиболее пострадавших регионах от CoViD-19, тогда как на других рынках наблюдался спад, — говорит старший аналитик Counterpoint Research Сюйонь Лим.

У Apple Watch есть плюсы. Watch SE сделают линейку популярнее

Apple — безальтернативный лидер по продажам носимой электроники, часы компании — безальтернативный топ-1 среди умных часов.

По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2020 года было отгружено около 42 миллионов умных часов. Половина из них — Apple Watch (51,4%). Почти столько же приходится на все остальные бренды (Garmin, Samsung, Huawei и прочие). Причём компания не останавливается на достигнутом: год назад она так же доминировала, а потом Apple Watch Series 5 поставили рекорд по скорости продаж.

Топ-5 самых популярных моделей смарт-часов:

Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 3 Huawei Watch GT2 Samsung Galaxy Watch Active 2 Imoo Z3 4G.

Тотальное доминирование Apple. Причина тому — возможности устройств. В плане функциональности Apple Watch действительно нет равных.

Во-первых, они ведут за собой всех конкурентов в плане возможностей, в частности по функциям мониторинга физической активности. Замер ЭКГ, распознавание обморока — впервые эти возможности появились в Apple Watch Series 4, а теперь ими хвастаются конкуренты вроде Samsung Galaxy Watch 3.

Во-вторых, эти аксессуары идеально работают в связке со смартфоном. Apple Watch — единственные часы, которые выводят на экран картинки во всех приложениях. Вы можете посмотреть присланные вам снимки, а не доставать телефон, увидев уведомление "Фотография". Единственный минус — они работают только с iPhone, Android не поддерживают.

В-третьих, конкуренты не развивали направление умных часов. Пока Apple его совершенствовала, часы от условных Xiaomi и Huawei просто существовали, а предпочтение компании отдали фитнес-браслетам. Они в разы дешевле, а предлагают почти тот же набор возможностей, за исключением размеров экрана. Вторая половина 2010-х годов — эпоха экономии на устройствах, поэтому вендоры последовали за Xiaomi и начали выпускать альтернативы Mi Band.

Актуальная и самая желанная модель Apple Watch — Series 5. Предыдущие поколения также пользуются спросом для тех, кому нужны просто умные часы, а не гаджет с последними технологиями.

Watch SE в этой ситуации занимают ту же позицию, что и iPhone SE, — становятся альтернативой старым моделям и оказываются более привлекательными, будучи более свежими. Series 3 — вторые часы по популярности, SE займут их позицию.

У Apple Watch SE будут конкуренты

В 2020 году производители начали экспериментировать со смарт-часами и делать их интереснее. Главный тренд — переход от круглого экрана к прямоугольному, как у Apple Watch. Huawei Watch Fit, OPPO Watch, Realme Watch — эти устройства получили дизайн как у аксессуаров из Купертино.

Самая интересная модель — Huawei Watch Fit. Эти часы работают без подзарядки до десяти дней, контролируют физическую активность и в буквальном смысле помогают тренироваться. На экране они показывают 44 вида упражнений и правильную технику их выполнения.

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Другие привлекательные аксессуары — Samsung Galaxy Watch 3 41 мм и 46 мм. Они, как и часы Apple, предлагают замер ЭКГ и распознавание обморока. Их фишка — дизайн. Корейцы сохранили внешность механических часов и теперь выделяются на фоне всех конкурентов.

В помощь компаниям — акции в магазинах. К Android-смартфонам стабильно прилагают носимое устройство в подарок. Чаще всего это беспроводные наушники. Вряд ли что-то помешает поменять их на часы.

Apple Watch SE изменят рынок, не предложив ни одной инновации

К умным часам будет приковано больше внимания в конце 2020 года и далее. Apple подчеркнёт: в этом направлении есть разные ценовые уровни, а эти устройства предлагают широкий набор возможностей.

Площадка для развития уже подготовлена. Apple Watch и Samsung Galaxy Watch привели самую платёжеспособную аудиторию. Xiaomi Mi Band, Honor Band и другие фитнес-браслеты познакомили с носимой электроникой тех, кто любит экономить.

Первые получат возможность не тратить максимум из возможного и при этом иметь новинку. Вторые — получить больший набор возможностей, если предложенный минимум от браслета понравился и хочется чуть большего.