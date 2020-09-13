Кажется, теперь придётся платить Apple за все сервисы сразу. Сколько будут стоить музыка и фильмы?

В прошлом году Apple выпустила ряд сервисов для просмотра видео, игр и прочего. Её приложение Apple Music также пользуется популярностью. Логично, что компания предложит общую подписку на все сервисы. Кажется, скоро так и будет. Стоит ли оформлять?

Какой будет новая подписка на сервисы Apple?

В августе этого года стало известно, что Apple планирует запустить единую подписку на фирменные сервисы под названием Apple One. Пользоваться ею будет выгоднее, чем платить за включённые в неё сервисы по отдельности.

Она точно включит в себя Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade и Apple News+. Возможно, в неё войдёт подписка на iCloud, которая подключается для хранения резервной копии устройства.

Недавно упоминание о ней нашли в программном коде Apple Music для Android. Видимо, премьера не за горами. Ожидается, что о её выходе объявят на презентации 15 сентября. Даже если у вас нет iPhone, эту новость стоит изучить. Возможно, в будущем все сервисы будут оплачиваться именно по такой модели. Для этого достаточно предпосылок.

Почему мультиподписки — будущее?

В 2019 году Apple активно начала развивать сервисы. Моментально они стали крайне важными для бюджета компании.

31 марта прошлого года состоялась презентация сервисов компании. На ней показали стриминговый сервис Apple TV+, подписку на журналы Apple News+ и игровой сервис Apple Arcade.

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Уже по итогам четвёртого финансового квартала 2019-го (июль, август, сентябрь) компания выпустила отчёт с успешными показателями. Цифры превзошли ожидания аналитиков: доходы от подписок увеличились на 18% и составили рекордные 12,51 миллиарда долларов, хотя эксперты ждали 12,15 миллиарда.

При этом продажи iPhone — основного продукта — в том же квартале упали до 33,36 миллиарда долларов, хотя годом ранее они приносили 37,2 миллиарда. Фактически подписки спасли положение компании. За год до этого она отчиталась о недостаточно высоких продажах смартфонов, в результате её акции сильно упали. Допускать падения доходов нельзя.

iPhone всё хуже продаются в Китае, уже не приносят столько, сколько раньше, конкуренты стали сильнее, у людей в принципе нет желания переплачивать за смартфон. Пора развиваться дальше и искать новые способы заработка. Apple выбрала приложения.

Мультиподписка — способ привлечь аудиторию на непопулярные сервисы и распределить её более равномерно. К примеру, Apple Music пользуется большой популярностью на платформах компании и на Android, в то время как Apple Arcade не стал успешным, а к Apple TV+ всё ещё нужно привлекать пользователей. Кроме того, так компания станет стабильнее. Условный Spotify зависит только от рынка стриминговых сервисов, тогда как у Apple будет на рынках стриминга, онлайн-кинотеатров и игр.

Кстати, российские компании так уже делают. По подпискам Combo Mail.ru или "Яндекс.Плюс" вы получаете доступ ко всем их сервисам (стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры и прочее).

Подписки снова привлекают людей. Теперь уже отбирают у конкурентов

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В 2013 году пионером в переходе на подписную модель стала Adobe. Компания — создатель Photoshop отказалась от коробочных лицензий и предложила пользователям помесячный доступ.

Решение компании не понимали, её пакет программ для обработки фото и видео Creative Suite был успешным. Тем не менее она видела большую перспективу в подписной модели и пошла на огромные риски.

Для пользователей плюсов подписной модели было два:

1. Платить приходилось только на время пользования. Можно было взять один месяц и не пользоваться дальше.

2. Первые 30 дней были бесплатными. Можно установить утилиты, изучить их, применить на практике и потом уже решить, нужны они вам или нет.

Решение оказалось успешным. Во втором квартале 2014 года прибавилось 464 тысячи подписчиков, а всего тогда на облачный сервис подписалось 2,3 миллиона пользователей.

То же самое было и с Apple Music. Здесь не нужно обдумывать решение перед покупкой всего альбома, как в iTunes. 169 рублей в месяц — и вся библиотека музыки оказывается в вашем смартфоне. Приложение появилось в июне 2015 года, первые три месяца были бесплатными.

В итоге сервис стремительно набирал популярность. В феврале 2016 года число подписчиков Apple Music достигло 11 миллионов человек, в сентябре того же года — 17 миллионов, а по итогам года — 20 миллионов.

В 2020 году подписка на сервис — обычное дело. Если вы их оформляете, то, скорее всего, у вас их несколько — музыка, кино и прочее.

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Логично, что компания с экосистемой делает так, чтобы клиент пользовался только её продукцией. Для Apple это шанс увести пользователей с Android на iOS, со Spotify на Apple Music, с Netflix на Apple TV+.

В этом случае её конкурент — Google. Для просмотра видео у неё есть YouTube, а для музыки — YouTube Music, причём на сервисы уже есть подписка со скидкой. Проблемы — у Spotify и Netflix, они развиваются только в одном направлении. Решение проблемы — только коллаборация с другими сервисами.

Почему мы перейдём на мультиподписку

Основных причин две:

Экономия. За пакет сервисов мы заплатим меньше, чем за каждый по отдельности. Мы всё активнее переходим на сервисы с подписными моделями. Деньги снимаются каждый месяц, естественно, появляется желание сэкономить.

Удобство. Контроль подписок — проблема. Где они все отобразятся, зависит от того, как вы их оформляли. Если на сайте или в приложении, то в самом сервисе. Если через Google Play, то в этом же магазине приложений. Если в iOS, то в разделе настроек. Найти их бывает проблематично, держать перед глазами почти невозможно. А если забыть отключить их, деньги продолжат сниматься.

С одной подпиской проще контролировать расход денег. Очевидно, что для управления Apple One нужно будет завести Apple ID — и там подключить или отключить её не составит труда.

В чём проблема мультиподписок?

Ровно одна. Возможно, вы станете пользоваться не всеми приложениями, а деньги будут сниматься за весь пакет.

Допустим, вы активно пользуетесь Apple Music и Apple TV+, а iCloud — необходимость для создания и хранения резервной копии. При этом Apple News+ в России нет, а приложение Apple Arcade не стало популярным. Возможно, суммарно три подписки на вышеперечисленные приложения обойдутся дешевле, чем пакет сервисов.