Варламов не сдержал эмоций и бурно отпраздновал победу над "Тампой"

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в котором "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме со счётом 2:1 вырвал победу у "Тампы-Бэй Лайтнинг" и сократил отставание в серии до минимума (2–3).

В основное время игры соперники по разу обменялись взятием ворот. В концовке первого периода игрок обороны островитян Райан Пулок в большинстве счёт открыл. Отыгрались молнии на старте второй двадцатиминутки благодаря точному попаданию защитника Виктора Хедмана. Победным для "Айлендерс" стал бросок Джордан Эберле во втором овертайме.

JORDAN EBERLE IN 2OT! ISLANDERS STAY ALIVE!#Isles pic.twitter.com/tfMeQFmqTi — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 16, 2020

Первой звездой встречи признан российский вратарь ньюйоркцев Семён Варламов, отразивший 36 бросков по своим воротам и не позволивший звёздному нападению "Тампы" поставить точку в этой серии.

— Прыгнул, потому что очень обрадовался за нас. В этой игре на кону стоял наш сезон. Когда мы забили победный гол, эмоции переполняли. Я был очень счастлив за ребят, за всех нас. Мы играем в финале конференции, и у нас появился шанс играть дальше, — заявил Варламов на послематчевой пресс-конференции.

Шестой матч серии команды сыграют 18 сентября. В случае победы "Тампа" обеспечит себе участие в финале Кубка Стэнли, где своего будущего оппонента уже ждёт "Даллас". Если же выиграет "Айлендерс", то болельщики увидят и седьмой решающий матч этого увлекательного противостояния.

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