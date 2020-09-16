В Подмосковье нашли мать брошенного на лавочке младенца

Серьёзный разговор с представителями правоохранительных органов ожидает жительницу Люберецкого района Подмосковья, которая оставила младенца на лавочке. Горе-мать полиции удалось оперативно найти.
— Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и доставили в отдел полиции 32-летнюю местную жительницу — мать новорождённой девочки, обнаруженной сегодня на лавочке у подъезда дома, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Младенец, которого выкрали из колыбели 33 года назад, нашёлся, и вот как сложилась его судьбаВ тот день рядом с ним спала его двухлетняя сестра, но её похитители не тронули.
Ребёнок был брошен на лавочке возле одного из домов в подмосковном посёлке Калинина. Малышке всего около месяца. Её пока отправили в больницу.
Представитель ГУ МВД РФ добавила, что проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее в Челябинске после тридцатиминутной прогулки мамы с месячным младенцем под солнцем ребёнок получил серьёзные ожоги.