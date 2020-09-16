Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Подмосковье нашли мать брошенного на лавочке младенца

Малышке всего примерно месяц от роду.

31

Фото © Pixabay

Серьёзный разговор с представителями правоохранительных органов ожидает жительницу Люберецкого района Подмосковья, которая оставила младенца на лавочке. Горе-мать полиции удалось оперативно найти.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и доставили в отдел полиции 32-летнюю местную жительницу — мать новорождённой девочки, обнаруженной сегодня на лавочке у подъезда дома, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Младенец, которого выкрали из колыбели 33 года назад, нашёлся, и вот как сложилась его судьба

В тот день рядом с ним спала его двухлетняя сестра, но её похитители не тронули.

Ребёнок был брошен на лавочке возле одного из домов в подмосковном посёлке Калинина. Малышке всего около месяца. Её пока отправили в больницу.

Представитель ГУ МВД РФ добавила, что проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в Челябинске после тридцатиминутной прогулки мамы с месячным младенцем под солнцем ребёнок получил серьёзные ожоги.

Выбор редакции

Loading...