Канье Уэст назвал себя Моисеем, а потом опубликовал фото Путина

Американский рэпер Канье Уэст в "Твиттере" опубликовал ряд необычных записей, в которых объявил себя Моисеем и отказался выпускать музыку.
Требование артиста — в том, чтобы компании, с которыми он подписал договоры, освободили его от обязательств. Тогда он вновь будет записывать песни.
В целом за несколько часов Уэст опубликовал чуть ли не с десяток постов, в которых есть цитаты из Библии. В одном из постов рэпер вовсе заявил, что он новый Моисей. А ещё Канье показал фотографию президента России Владимира Путина, которую он распечатал и повесил себе на стену. Российский лидер изображён во время тренировки по дзюдо.
Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again 🥋 pic.twitter.com/CuIRmEZiiq— ye (@kanyewest) September 16, 2020
— Правило номер один — слушайте Уэста, — написал рэпер. В самом твите он добавил, что это его последний пост на сегодня... "до тех пор, пока он не захочет писать ещё".
Канье Уэст прошёлся по воде со своим церковным хором — видеоВ соцсетях перформанс артиста не оценили и даже увидели в нём "комплекс бога".
Ранее Уэст подал документы в штатах Кентукки и Миссисипи для регистрации в качестве независимого кандидата на выборах президента США. О получении соответствующих документов сообщили губернаторы обоих штатов.
До этого Уэст зарегистрировался как кандидат в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Он успел подать все документы и уплатить сбор в размере 35 тысяч долларов. Рэпер указал, что будет представлять партию BDY (The Birthday Party). Позднее он признал, что его участие в выборах президента США 2020 года обречено на провал, но продолжил подавать заявки на регистрацию своей кандидатуры в новых штатах.