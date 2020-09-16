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Канье Уэст назвал себя Моисеем, а потом опубликовал фото Путина

Рэпер заявил, что решил пока не выпускать новые записи.

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Фото © EPA / ТАСС

Американский рэпер Канье Уэст в "Твиттере" опубликовал ряд необычных записей, в которых объявил себя Моисеем и отказался выпускать музыку.

Требование артиста — в том, чтобы компании, с которыми он подписал договоры, освободили его от обязательств. Тогда он вновь будет записывать песни.

В целом за несколько часов Уэст опубликовал чуть ли не с десяток постов, в которых есть цитаты из Библии. В одном из постов рэпер вовсе заявил, что он новый Моисей. А ещё Канье показал фотографию президента России Владимира Путина, которую он распечатал и повесил себе на стену. Российский лидер изображён во время тренировки по дзюдо.

Правило номер один — слушайте Уэста, — написал рэпер. В самом твите он добавил, что это его последний пост на сегодня... "до тех пор, пока он не захочет писать ещё".

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В соцсетях перформанс артиста не оценили и даже увидели в нём "комплекс бога".

Ранее Уэст подал документы в штатах Кентукки и Миссисипи для регистрации в качестве независимого кандидата на выборах президента США. О получении соответствующих документов сообщили губернаторы обоих штатов.

До этого Уэст зарегистрировался как кандидат в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Он успел подать все документы и уплатить сбор в размере 35 тысяч долларов. Рэпер указал, что будет представлять партию BDY (The Birthday Party). Позднее он признал, что его участие в выборах президента США 2020 года обречено на провал, но продолжил подавать заявки на регистрацию своей кандидатуры в новых штатах.

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