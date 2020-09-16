Канье Уэст назвал себя Моисеем, а потом опубликовал фото Путина

Американский рэпер Канье Уэст в "Твиттере" опубликовал ряд необычных записей, в которых объявил себя Моисеем и отказался выпускать музыку.

Требование артиста — в том, чтобы компании, с которыми он подписал договоры, освободили его от обязательств. Тогда он вновь будет записывать песни.

В целом за несколько часов Уэст опубликовал чуть ли не с десяток постов, в которых есть цитаты из Библии. В одном из постов рэпер вовсе заявил, что он новый Моисей. А ещё Канье показал фотографию президента России Владимира Путина, которую он распечатал и повесил себе на стену. Российский лидер изображён во время тренировки по дзюдо.

Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again 🥋 pic.twitter.com/CuIRmEZiiq — ye (@kanyewest) September 16, 2020

— Правило номер один — слушайте Уэста, — написал рэпер. В самом твите он добавил, что это его последний пост на сегодня... "до тех пор, пока он не захочет писать ещё".

Ранее Уэст подал документы в штатах Кентукки и Миссисипи для регистрации в качестве независимого кандидата на выборах президента США. О получении соответствующих документов сообщили губернаторы обоих штатов.