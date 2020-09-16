Камбэк года! Фигуристка Медведева возвращается к Тутберидзе

Цирк Медведевой и наезд на Тутберидзе. Фигуристы устроили "Ледниковый период" без Загитовой Алина Загитова пропустила контрольные прокаты сборной России из-за съёмок в "Ледниковом периоде". Однако в "Мегаспорте" и без олимпийской чемпионки было жарко. Фигуристы устроили своё шоу: с наездами на тренеров, примирениями, камбэками и даже цирковыми номерами.