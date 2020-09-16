Камбэк года! Фигуристка Медведева возвращается к Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева возвращается к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на несколько источников.
Фигуристка занималась у Тутберидзе на протяжении 11 лет, однако после Олимпиады в Пхёнчхане, где она не смогла завоевать золото, уехала в Канаду к Брайану Орсеру. В последнее время из-за пандемии Медведева работала без тренера: ей помогали Елена Буянова и Татьяна Тарасова.
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Группу Тутберидзе в текущее межсезонье покинули две топ-фигуристки: Алёна Косторная и Александра Трусова перешли в академию Евгения Плющенко. Олимпийская чемпионка Алина Загитова продолжает оставаться действующей спортсменкой, но не принимает участия в соревнованиях, посвящая время учёбе и участию в проектах.