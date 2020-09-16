Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Иммунолог оценил вероятность повторно заболеть коронавирусом

Эксперт также рассказал, что поможет сохранить иммунитет к CoViD-19.

314

Фото © Pixabay

Человек, который переболел коронавирусом и уже имеет антитела, с большой долей вероятности не заразится вновь. Об этом NEWS.ru рассказал иммунолог Владимир Болибок. По его словам, случаи повторного заболевания не являются массовыми — вероятность этого составляет около 0,01%.

Эксперт также рассказал, что сформировавшийся иммунитет к CoViD-19 поможет "продлить" постоянный контакт с заражёнными.

"Для иммунитета дороже". Вирусолог объяснил, почему больные CoViD-19 могут выделять вирус 90 дней

Опасен ли такой человек для окружающих, учёным ещё предстоит выяснить.

Иммунитет у переболевших поддерживается за счёт постоянного контакта с коронавирусом. Если человек регулярно сталкивается с носителями CoViD-19, его организм понимает, что инфекция находится рядом — в окружающей среде, и реагирует на это соответственно, — заявил Болибок.

А вот у тех, кто сделает прививку от коронавируса, иммунитет к этой инфекции сохранится дольше, чем у переболевших, считает вирусолог.

"В Центре Гамалеи не дремлют". Вирусолог рассказал, как действует вещество, полностью блокирующее коронавирус

В основе будущего препарата — молекулы, которые мешают коронавирусным частицам проникать в наш организм.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова привела данные, согласно которым пациент, вылечившийся от CoViD-19, может выделять коронавирус до 48–90 дней, даже если у него нет никаких симптомов болезни и хорошие анализы.

Выбор редакции

Loading...