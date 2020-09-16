Иммунолог оценил вероятность повторно заболеть коронавирусом

Человек, который переболел коронавирусом и уже имеет антитела, с большой долей вероятности не заразится вновь. Об этом NEWS.ru рассказал иммунолог Владимир Болибок. По его словам, случаи повторного заболевания не являются массовыми — вероятность этого составляет около 0,01%.

Эксперт также рассказал, что сформировавшийся иммунитет к CoViD-19 поможет "продлить" постоянный контакт с заражёнными.

— Иммунитет у переболевших поддерживается за счёт постоянного контакта с коронавирусом. Если человек регулярно сталкивается с носителями CoViD-19, его организм понимает, что инфекция находится рядом — в окружающей среде, и реагирует на это соответственно, — заявил Болибок.

А вот у тех, кто сделает прививку от коронавируса, иммунитет к этой инфекции сохранится дольше, чем у переболевших, считает вирусолог.