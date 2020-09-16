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ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. В России этого нет

Представитель организации отметила важность возобновления плановой вакцинации.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в Европе, в России обстановка под контролем. Об этом сообщила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович на пресс-конференции.

Мы видим, что во многих странах Европейского региона идёт подъём [распространения коронавирусной] инфекции. Мы этого не видим в России. В России [ситуация] находится на плато, мы видим незначительное, но повышение, — сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ отметила важность возобновления плановой вакцинации. Родителям Вуйнович посоветовала не ориентироваться на любительскую литературу и не отказываться от прививок для детей.

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Эксперт также рассказал, что поможет сохранить иммунитет к CoViD-19.

Ранее директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил, что увеличение количества заболевающих CoViD-19 будет продолжаться, пока не вырастет уровень коллективного иммунитета.

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