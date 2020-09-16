ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. В России этого нет

Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в Европе, в России обстановка под контролем. Об этом сообщила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович на пресс-конференции.

— Мы видим, что во многих странах Европейского региона идёт подъём [распространения коронавирусной] инфекции. Мы этого не видим в России. В России [ситуация] находится на плато, мы видим незначительное, но повышение, — сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ отметила важность возобновления плановой вакцинации. Родителям Вуйнович посоветовала не ориентироваться на любительскую литературу и не отказываться от прививок для детей.