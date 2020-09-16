Кремль: Никаких решений о повышении акцизов на сигареты не принималось

Пресс-секретарь президента ФР Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Минфин намерен якобы покрыть расходы, связанные с пандемией коронавируса, за счёт увеличения цен на табачную продукцию. По данным Пескова, подобных решений не принималось.

— Ведётся экспертное обсуждение. Действительно, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета. Но повторю, решение не принималось на этот счёт, — отметил он.

Песков добавил, что всемирная экономическая конъюнктура "носит драматический характер" и это не может не влиять на экономику страны, однако благодаря принимаемым мерам негативное влияние удаётся минимизировать.

Напомним, ранее в СМИ появилась информаци о том, что Министерство финансов России предложило покрыть расходы, связанные с пандемией коронавируса, за счёт повышения акцизов на табачную продукцию и электронные сигареты, что в свою очередь может привести к подорожанию этих товаров.